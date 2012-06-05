Suriye sınırındaki yangın kontrol altında

HATAY

Antakya Orman İşletme Müdürü Mehmet Harbi, Türkiye tarafına sıçrayan yangına 4 dozer, 1 greyder, 30 arazöz, 3 helikopter ve 1 uçakla müdahale edildiğini söyledi.

Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Harbi, şöyle konuştu:

''Bu yangın 5 noktadan Suriye topraklarından ülkemiz topraklarına sıçrayan bir yangın mahiyetindeydi. Zaman zaman hava araçlarımızın sınır ihlali yapmaması noktasında Suriye makamlarının uyarıda bulunduğu şeklinde bize bilgi ulaştı. Onun üzerine daha dikkatli olmaya çalıştık. Ancak 5 noktada kuvvetlenip sınırı aşarak Türkiye'ye sıçrayan yangın, çalışma arkadaşlarımızın gayreti, bölge müdürlüğümüzün, Hatay Valisi Mehmet Celalettin Lekesiz'in desteğiyle kontrol altına alındı.''