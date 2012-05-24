Suriye sınırında yangın

Hatay'ın Yayladağı ilçesine bağlı Arslanyazı köyü karşısındaki, Türk sınırına yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta akşam saatlerinde dumanlar yükselmeye başladı.

Kızılçam ormanların bulunduğu bölgede çıkan yangın kısa sürede genişledi. Türk köylerinden görülen alevler ve dumanlar zaman zaman Türkiye'ye sınırına yöneldi.

Suriye'nin İdlip kentine bağlı Zof köyüne yakınlarında çıktığı belirlenen yangın devam ederken, Suriyeli görevlilerin yangına müdahale etmediği öğrenildi.

Suriye'deki yakınlarıyla görüştüklerini belirten sınırdaki Uluyol köyü sakinleri, yangının Suriye askerleri tarafından, Özgür Suriye Ordusu'nun ormanlık alanda gizlenmesi ve muhalif halkın Türkiye'ye geçişlerinin engellemek amacıyla kasıtlı olarak çıkarıldığını iddia etti.