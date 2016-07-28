Suriye sınırında çatışma

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde, Suriye sınırında görev yapan güvenlik güçlerine terör örgütü DAEŞ üyelerince ateş edildi.

Bölgedeki güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, DAEŞ'in Türkiye'ye yönelik olası saldırılarını önlemek ve sınır güvenliğini sağlamakla görevli güvenlik güçleri, Karkamış ilçesi Kıvırcık Mahallesi yakınında sınırın Suriye tarafından ülkeye yasa dışı yollarla girmeye çalışan bir grubu fark etti.

Güvenlik güçleri, DAEŞ üyesi oldukları tespit edilen bu kişilere durmaları yönünde uyarıda bulundu. Bunun üzerine DAEŞ mensupları, bu terör örgütünün kontrolünde bulunan sınırın Halep'in Cerablus ilçesi civarından güvenlik güçlerine ateş açtı. Askerlerin ateşe karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.

Sınırda yaklaşık 30 dakika süren çatışmanın seslerinin Karkamış'tan da duyulduğu öğrenildi.

Belirli aralıklarla süren çatışma nedeniyle sınır hattında devriye faaliyetlerini artıran güvenlik güçleri, vatandaşları sınıra yakın yerlerde durmamaları konusunda uyardı.