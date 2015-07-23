Suriye rejiminin saldırılarında 33 sivil öldü

ŞAM - Suriye İnsan Hakları Örgütü'nden (SNHR) yapılan açıklamada, Esed güçlerinin havadan varil ve vakum bombasıyla, karadan havan topu ve fil füzeleriyle muhaliflerin kontrolündeki yerleşim yerlerine saldırdığı belirtildi.

Esed güçlerinin saldırılarında ülkenin kuzeyindeki Halep'te 21, Dera'da 5, başkent Şam'ın banliyölerinde 4, Humus'ta 2 ve Lazkiye'de bir olmak üzere 33 sivilin yaşamını yitirdiği kaydedildi. Açıklamada, "Ülkedeki saldırılarda ölenler arasında 8 çocuk ile 2 kadın da bulunuyor. Bir kişi de rejimin tutuklu merkezinde işkencede yaşamını yitirdi" denildi.

Bu arada, Suriye resmi haber ajansı SANA, güvenlik güçlerinin Halep, Dera, İdlib ve başkent Şam'ın kırsalında düzenlediği operasyonlarda çok sayıda silahlı grubu etkisiz hale getirdiğini, araçlarını imha ettiğini ve silahlarını ele geçirdiğini ileri sürdü.