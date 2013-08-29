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Suriye rejimi savaşı cezasız sürdüremez

Almanya Başbakanı Merkel ile İngiltere Başbakanı Cameron'ın telefonda görüştüğü, tarafların Suriye'nin uluslararası hukuka aykırı bir şekilde bu tür savaşı cezasız sürdüremeyeceğinde hemfikir oldukları bildirildi.

Suriye rejimi savaşı cezasız sürdüremez

Almanya Başbakanı Merkel ile İngiltere Başbakanı Cameron'ın telefonda görüştüğü, tarafların Suriye'nin uluslararası hukuka aykırı bir şekilde bu tür savaşı cezasız sürdüremeyeceğinde hemfikir oldukları bildirildi.

29 Ağustos 2013 Perşembe 08:29
473 Okunma
Suriye rejimi savaşı cezasız sürdüremez
BERLİN

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, İngiltere Başbakanı David Cameron ile Suriye’deki durumla ilgili telefonda görüştüğü bildirildi.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert tarafından yapılan açıklamada, iki tarafın da zehirli gazın sivil halka karşı bütün bir bölgede kullanıldığının artık yeterince kanıtlandığı konusunda hemfikir olduğu, Suriye rejiminin de buna uygun silahlara ve bilgiye sahip bulunduğu kaydedildi.

Uzun süreden beri devam eden iç çatışmada zehirli gaz kullanımının bir dönüm noktası olduğu belirtilen açıklamada, Suriye rejiminin, uluslararası hukuka aykırı bir şekildeki bu tür savaşı cezasız sürdürmesinin ümit edilemeyeceği ifade edildi.

Açıklamada, bundan dolayı hem Şansölye’nin hem de İngiltere Başbakanı’nın uluslararası bir reaksiyonun gerekliliği görüşünde oldukları bildirildi.

Merkel’in, İngiltere’nin konuyla ilgli BM Güvenlik Konseyi’ndeki inisiyatifini memnuniyetle karşıladığı belirtilen açıklamada, iki başbakanın Güvenlik Konseyi’nde bulunan tüm üyelerin insanlığa yapılan bu suça gözlerini kapatmamalarını ve uygun sonuçlar konusunda karar almalarını ümit ettikleri kaydedildi.

AA

Son Güncelleme: 29.08.2013 08:30
Anahtar Kelimeler:
Suriye
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