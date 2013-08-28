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Suriye rejimi Arap kimliğini kaybetmiştir

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal, "Suriye rejimi Arap kimliğini kaybetmiştir" dedi.

Suriye rejimi Arap kimliğini kaybetmiştir

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal, "Suriye rejimi Arap kimliğini kaybetmiştir" dedi.

28 Ağustos 2013 Çarşamba 08:03
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Suriye rejimi Arap kimliğini kaybetmiştir
CİDDE

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Suud el-Faysal, Suriye rejiminin Arap kimliğini kaybettiğini söyledi.

Cidde kentinde düzenlenen Suud Arabistan-Fas İşbirliği Ortak Komitesi 12. Dönem Toplantısı'nda konuşan Faysal, "Suriye rejimi Arap kimliğini kaybetmiş ve her zaman Arap milliyetçiliğinin kalesi olan Suriye kültürüne bağlılığını yitirmiştir" ifadesini kullandı.

Faysal, "Esed rejimi, Arap ülkelerinin krizin çözülmesi için sarf ettiği samimi ve ciddi çabaları boşa çıkarması, uluslararası bütün girişimleri reddetmesi, saplandığı bataklıkta ilerlemede ısrar etmesi ve halkına yönelik katliamları nedeniyle ülkede yaşanan olayların tek sorumlusu haline gelmiştir" değerlendirmesinde bulundu.

Faysal ayrıca, uluslararası toplumu, Şam'ın banliyölerinden Doğu Guta'da kimyasal silah kullanılarak yapılan katliama karşı ciddi tavır almaya çağırdı.

Suudi Arabistan-Fas İşbirliği Ortak Komitesi, iki ülke arasında 21 Nisan 1971'de imzalanan teknik ve ekonomik işbirliği anlaşması uyarınca kuruldu. Komite ilk toplantısını 1980 yılında gerçekleştirdi. Bu yıl 12. dönem toplantısı yapılan komiteye, iki ülkenin dışişleri bakanları başkanlık ediyor.

AA

Son Güncelleme: 28.08.2013 08:04
Anahtar Kelimeler:
Prens Suud El-Faysal
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