Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
162.988
DOLAR
3.8451
STERLİN
5.3394
EURO
4.7341
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Suriye ordusu "utanç listesi"nde

BM, Suriye ordusunu ve rejime bağlı Şebbiha milislerini çocukları istismar etmekten ve öldürmekten "utanç listesine" koydu.

Suriye ordusu "utanç listesi"nde

BM, Suriye ordusunu ve rejime bağlı Şebbiha milislerini çocukları istismar etmekten ve öldürmekten "utanç listesine" koydu.

12 Haziran 2012 Salı 08:33
379 Okunma
Suriye ordusu

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER

BM yeni yayımladığı bir raporda, Suriye ordusu ve rejime bağlı Şebbiha milislerini, silahlı çatışmalarda çocukları istismar eden ve öldüren ülkelerin ordularının ve silahlı grupların bulunduğu ''utanç listesine'' koydu.
BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun tarafından hazırlanan ''Silahlı Çatışmalar ve Çocuklar'' konulu son raporda, ilk kez Suriye askeri güçleri, hükümet güçleri, istihbaratı ve rejime bağlı Şebbiha milisleri, toplam 52 ülke ve silahlı grubun bulunduğu listeye dahil edildi.
Raporun Suriye ile ilgili bölümünde, Mart 2011'den bu yana, Suriye'de çocuklara yönelik çok ciddi ihlallerin yapıldığı ve çocukların, Suriye askeri güçleri, istihbaratı ve rejime bağlı Şebbiha milisleri tarafından yapılan askeri operasyonlarda kurban oldukları vurgulandı.
Raporda ''Suriye'de, çocuklar öldürüldüler, sakat bırakıldılar, tutuklandılar, işkence, her türlü kötü muamele, cinsel şiddet gördüler ve canlı kalkan olarak kullanıldılar. Okudukları okullar düzenli olarak baskına uğradı ve askeri ya da tutuklama merkezi olarak kullanıldı'' ifadelerine yer verildi.

AA

Son Güncelleme: 12.06.2012 00:34
Anahtar Kelimeler:
Suriye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ