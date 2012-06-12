BİRLEŞMİŞ MİLLETLER

BM yeni yayımladığı bir raporda, Suriye ordusu ve rejime bağlı Şebbiha milislerini, silahlı çatışmalarda çocukları istismar eden ve öldüren ülkelerin ordularının ve silahlı grupların bulunduğu ''utanç listesine'' koydu.

BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun tarafından hazırlanan ''Silahlı Çatışmalar ve Çocuklar'' konulu son raporda, ilk kez Suriye askeri güçleri, hükümet güçleri, istihbaratı ve rejime bağlı Şebbiha milisleri, toplam 52 ülke ve silahlı grubun bulunduğu listeye dahil edildi.

Raporun Suriye ile ilgili bölümünde, Mart 2011'den bu yana, Suriye'de çocuklara yönelik çok ciddi ihlallerin yapıldığı ve çocukların, Suriye askeri güçleri, istihbaratı ve rejime bağlı Şebbiha milisleri tarafından yapılan askeri operasyonlarda kurban oldukları vurgulandı.

Raporda ''Suriye'de, çocuklar öldürüldüler, sakat bırakıldılar, tutuklandılar, işkence, her türlü kötü muamele, cinsel şiddet gördüler ve canlı kalkan olarak kullanıldılar. Okudukları okullar düzenli olarak baskına uğradı ve askeri ya da tutuklama merkezi olarak kullanıldı'' ifadelerine yer verildi.