Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
162.935
DOLAR
3.8441
STERLİN
5.3425
EURO
4.7351
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Suriye ordusu 89 sivil öldürdü

Suriye'de, Beşşar Esed güçlerinin çeşitli kentlerde muhaliflerin denetimindeki yerlere havadan ve karadan düzenlediği saldırılarda 89 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Suriye ordusu 89 sivil öldürdü

Suriye'de, Beşşar Esed güçlerinin çeşitli kentlerde muhaliflerin denetimindeki yerlere havadan ve karadan düzenlediği saldırılarda 89 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

21 Temmuz 2015 Salı 06:55
373 Okunma
Suriye ordusu 89 sivil öldürdü
ŞAM / HALEP  - Suriye'de, Beşşar Esed güçlerinin çeşitli kentlerde muhaliflerin denetimindeki yerlere havadan ve karadan düzenlediği saldırılarda 89 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Suriye İnsan Hakları Örgütü (SNHR) tarafından yapılan açıklamada, rejim güçlerinin havadan ve karadan yönetim karşıtlarının kontrolündeki yerlere düzenlediği saldırılar sonucu Halep'te 42, başkent Şam'ın banliyölerinde 13, Dera'da 5, Hama, Lazkiye ve Deyru'z Zor'da birer olmak üzere 63 kişi yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ölenler arasında 5 çocuk ile 4 kadının da yer aldığı ifade edilen açıklamada, bir kişinin rejimin tutuklu merkezlerinde işkence sonucunda yaşamını yitirdiği vurgulandı.

Bu arada, Suriye Yerel Koordinasyon Komitesi (LCC) ise ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarının ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Haseke'nin güneyindeki Nişva Mahallesi'nde terör örgütü DAEŞ merkezlerine saldırdığını duyurdu.

Menbic'te 26 sivil öldürüldü

Suriye ordusuna ait savaş uçaklarının, Halep'in kuzeydoğusunda yer alan terör örgütü DAEŞ'in kontrolündeki Menbic ilçesine düzenlediği hava saldırısında 26 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Muhalif yapılanmalardan sorumlu Suriye Genel Devrim Konseyi'nden yapılan açıklamada, orduya ait savaş uçaklarının Halep'in kuzeydoğusundaki terör örgütü DAEŞ'in kontrolünde yer alan Menbic'de ondan fazla yere saldırdığı belirtildi.

Saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı 26 kişinin yaşamını yitirdiği ve onlarca kişinin yaralandığı kaydedilen açıklamada, "Orduya ait savaş uçakları Menbic'de bir park ile maliye binaları, Postane Caddesi'ndeki Hayır Cami yakınlarını, siyasi güvenlik binası ve ilçedeki çarşılara saldırdı. Rejimin hava saldırısında ölenlerin hepsi sivildi" ifadesi kullanıldı.

AA

Son Güncelleme: 21.07.2015 07:39
Anahtar Kelimeler:
Suriye Ordusu89 Sivil
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ