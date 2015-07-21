Suriye ordusu 89 sivil öldürdü

ŞAM / HALEP - Suriye'de, Beşşar Esed güçlerinin çeşitli kentlerde muhaliflerin denetimindeki yerlere havadan ve karadan düzenlediği saldırılarda 89 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Suriye İnsan Hakları Örgütü (SNHR) tarafından yapılan açıklamada, rejim güçlerinin havadan ve karadan yönetim karşıtlarının kontrolündeki yerlere düzenlediği saldırılar sonucu Halep'te 42, başkent Şam'ın banliyölerinde 13, Dera'da 5, Hama, Lazkiye ve Deyru'z Zor'da birer olmak üzere 63 kişi yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ölenler arasında 5 çocuk ile 4 kadının da yer aldığı ifade edilen açıklamada, bir kişinin rejimin tutuklu merkezlerinde işkence sonucunda yaşamını yitirdiği vurgulandı.

Bu arada, Suriye Yerel Koordinasyon Komitesi (LCC) ise ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarının ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Haseke'nin güneyindeki Nişva Mahallesi'nde terör örgütü DAEŞ merkezlerine saldırdığını duyurdu.

Menbic'te 26 sivil öldürüldü

Suriye ordusuna ait savaş uçaklarının, Halep'in kuzeydoğusunda yer alan terör örgütü DAEŞ'in kontrolündeki Menbic ilçesine düzenlediği hava saldırısında 26 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Muhalif yapılanmalardan sorumlu Suriye Genel Devrim Konseyi'nden yapılan açıklamada, orduya ait savaş uçaklarının Halep'in kuzeydoğusundaki terör örgütü DAEŞ'in kontrolünde yer alan Menbic'de ondan fazla yere saldırdığı belirtildi.

Saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı 26 kişinin yaşamını yitirdiği ve onlarca kişinin yaralandığı kaydedilen açıklamada, "Orduya ait savaş uçakları Menbic'de bir park ile maliye binaları, Postane Caddesi'ndeki Hayır Cami yakınlarını, siyasi güvenlik binası ve ilçedeki çarşılara saldırdı. Rejimin hava saldırısında ölenlerin hepsi sivildi" ifadesi kullanıldı.