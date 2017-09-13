Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 30°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
108992
ALTIN
146.715
DOLAR
3.4516
STERLİN
4.5621
EURO
4.1098
Çalımbay'dan Eto'o ve Nasri açıklaması
Çalımbay'dan Eto'o ve Nasri açıklaması
Mirasımız Kudüs 1. Uluslararası Karikatür Yarışması'na başvuruları devam ediyor
Mirasımız Kudüs 1. Uluslararası Karikatür...
Adana'da fil kalıntıları bulundu
Adana'da fil kalıntıları bulundu
Medipol Başakşehir'in rakibi Ludogorets
Medipol Başakşehir'in rakibi Ludogorets
'Kanserin çözümü belki de gözümüzün önünde'
'Kanserin çözümü belki de gözümüzün...

Suriye'nin yüzde 37'si PKK/PYD ile DEAŞ işgalinde

Terör örgütlerinin Suriye'deki büyük toprak parçalarını işgali sürüyor. AA harita alan ölçümlerine göre, ABD destekli terör örgütü PKK/PYD'nin alan hakimiyeti yüzde 23'e çıktı, DEAŞ'ın işgal ettiği alan yüzde 14'e geriledi.

Suriye'nin yüzde 37'si PKK/PYD ile DEAŞ işgalinde

Terör örgütlerinin Suriye'deki büyük toprak parçalarını işgali sürüyor. AA harita alan ölçümlerine göre, ABD destekli terör örgütü PKK/PYD'nin alan hakimiyeti yüzde 23'e çıktı, DEAŞ'ın işgal ettiği alan yüzde 14'e geriledi.

13 Eylül 2017 Çarşamba 17:42
0 Okunma
Suriye'nin yüzde 37'si PKK/PYD ile DEAŞ işgalinde

İSTANBUL

Suriye'de yedinci yılındaki iç savaşta, ülkenin yüzde 37'si terör örgütleri DEAŞ ve PKK/PYD'nin işgalinde. PKK/PYD, ABD desteğiyle işgal bölgesini son 5 ayda yüzde 2 genişletti.

AA'nın yaptığı harita alan ölçümlerine göre, yaklaşık 185 bin kilometrekare olan Suriye'de DEAŞ ve PKK/PYD terör örgütleri ülkenin toplam yüzde 37'sini işgal ediyor.

27 bin kilometrekare civarında bir alanı işgal eden DEAŞ, halen ülkenin yüzde 14'üne hakim.

Fırat Kalkanı Harekatı'nın Türkiye sınırından uzaklaştırdığı DEAŞ, ülkenin doğusunda, Irak sınırında ve Humus çöl alanı ile Dera ve Hama doğusunda varlığını sürdürüyor. Harekatla 2 bin 60 kilometrekare alan DEAŞ ile PKK/PYD'den arındırmıştı.

PKK/PYD işgali büyüyor
PKK/PYD'nin kontrolündeki alan, 41 bin kilometrekare ile ülkenin yaklaşık 23'ünü buluyor.

Son 5 ayda, terör örgütü 2 bin 500 kilometrekareyi ABD'nin desteğiyle ele geçirdi.

Örgüt, Suriye-Türkiye sınırının da yüzde 65'ine hakim.

PKK/PYD, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırı boyunca, doğuda Haseke ve Rakka ilinin kuzeyi, Halep’in doğusundaki Münbiç ve kuzeybatısındaki Afrin ilçelerini işgal ediyor.

Rejimin alanı yüzde 46
Ölçümlere göre, son dönemde Halep, Rakka ve Deyrizor'da ilerleyen Esed rejimi 85 bin kilometre karelik bir alanı elinde bulundurarak Suriye'nin yüzde 46'sını kontrol ediyor.

Parçalı bir yapı gösteren muhalifler ve rejim karşıtı askeri gruplar ise tüm toprakların yüzde 17'sini kontrol ediyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
SuriyePKKPydDeaşönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Suriye'deki "Savaşın Bedeli" 226 milyar dolar
Suriye'deki "Savaşın Bedeli" 226 milyar dolar
 Bölgesel yönetimin referandumu anayasaya aykırıdır
 Bölgesel yönetimin referandumu anayasaya aykırıdır
Kızılay Başkanı Kınık'tan Arakan çağrısı
Kızılay Başkanı Kınık'tan Arakan çağrısı
İsrail Filistinlilere ait binayı yıktı
İsrail Filistinlilere ait binayı yıktı
IKBY referandumu Irak anayasasına aykırı
IKBY referandumu Irak anayasasına aykırı
Batı Afrika ülkesi Togo'da 180 kişi kayboldu iddiası
Batı Afrika ülkesi Togo'da 180 kişi kayboldu iddiası
Başbakan Yıldırım, Moldova Parlamento Başkanı ile görüştü
Başbakan Yıldırım, Moldova Parlamento Başkanı ile görüştü
Endonezya’dan Arakanlı sığınmacılara 34 ton yardım
Endonezya’dan Arakanlı sığınmacılara 34 ton yardım
AB ile Türkiye arasındaki ilişkilerinde bir duraksama yok
AB ile Türkiye arasındaki ilişkilerinde bir duraksama yok

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ