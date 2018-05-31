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Suriye'nin kuzeyinde patlamalar meydana geldi

Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki İdlib ve Cerablus'ta bombalı araç patlatıldı.

Suriye'nin kuzeyinde patlamalar meydana geldi

Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki İdlib ve Cerablus'ta bombalı araç patlatıldı.

31 Mayıs 2018 Perşembe 16:37
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Suriye'nin kuzeyinde patlamalar meydana geldi

Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki İdlib ve Cerablus'ta meydana gelen bombalı araç patlamalarında toplam 4 sivil yaşamını yitirdi, 20 sivil yaralandı.

Cerablus'taki bildirdiğine göre, Gaziantep'in Karkamış sınır kapısının karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Cerablus'ta bombalı motosiklet patlamasında 1 sivil öldü, 16 sivil yaralandı.

Suriye'nin kuzetbatısındaki İdlib'in Eriha ilçesinde ise sivil yerleşim alanında bir aracın infilak etmesi sonucu 3 sivil hayatını kaybetti, 4 sivil yaralandı.

Patlamaların sebebi ve faili henüz bilinmiyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
SuriyeİdlibCerablusSuriyenin Kuzeyinde Patlamalar
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