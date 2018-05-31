Suriye'nin kuzeyinde patlamalar meydana geldi

Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki İdlib ve Cerablus'ta meydana gelen bombalı araç patlamalarında toplam 4 sivil yaşamını yitirdi, 20 sivil yaralandı.

Cerablus'taki bildirdiğine göre, Gaziantep'in Karkamış sınır kapısının karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Cerablus'ta bombalı motosiklet patlamasında 1 sivil öldü, 16 sivil yaralandı.

Suriye'nin kuzetbatısındaki İdlib'in Eriha ilçesinde ise sivil yerleşim alanında bir aracın infilak etmesi sonucu 3 sivil hayatını kaybetti, 4 sivil yaralandı.

Patlamaların sebebi ve faili henüz bilinmiyor.