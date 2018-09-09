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Suriye'nin İdlib ve Hama illerine hava saldırıları sürüyor

Rusya ve Esed rejimine ait savaş uçaklarının, İdlib ve Hama illerinde sivil yerleşimlere ve askeri muhaliflerin cephe hatlarına saldırıları sürüyor.

Suriye'nin İdlib ve Hama illerine hava saldırıları sürüyor

Rusya ve Esed rejimine ait savaş uçaklarının, İdlib ve Hama illerinde sivil yerleşimlere ve askeri muhaliflerin cephe hatlarına saldırıları sürüyor.

09 Eylül 2018 Pazar 13:30
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Suriye'nin İdlib ve Hama illerine hava saldırıları sürüyor

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve Rusya, ülkenin kuzeybatısındaki İdlib ve orta kesimlerindeki Hama illerinde hava saldırıları düzenlemeye devam ediyor. Saldırılarda bir çocuk hayatını kaybetti.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Rusya ve Esed rejimine ait savaş uçakları ile rejimin helikopterleri, sabah saatlerinden itibaren İdlib'in güneyindeki, Habit beldesi, Tel Aas ile Abidin köyü Hama'nın kuzeyindeki Latamne ilçesindeki sivil yerleşimlerle askeri muhaliflerin ve rejim karşıtı askeri grupların cephe hatlarına saldırı düzenliyor.

Esed rejimine ait helikopterlerin, Hama'nın kuzey kırsalında yer alan Latamane beldesindeki bir hastaneye varil bombalı saldırı düzenlemesi sonucu hastane hizmet dışı kaldı. Hastanede ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sabah saatlerinden bu yana düzenlenen hava saldırılarında, İdlib'in Habit beldesinde bir çocuk hayatını kaybetti. En az 5 sivil yaralandı." dedi.

Muhaliflere ait uçak gözlemevi yetkilileri, saldırılara ilişkin sosyal medyadan yaptıkları paylaşımda "Hımeymim askeri üssünden kalkan Rusya'ya ait savaş uçakları ve Hama'dan kalkan Esed rejimine bağlı helikopterler, Hama ve İdlib'in güneyindeki sivil yerleşimlere ve muhaliflerin cephe hatlarına hava saldırıları düzenledi." ifadesini kullandı.

Son 9 günde 29 sivil öldü

Sivil savunma kaynaklarına göre, bu ayın başından itibaren İdlib'in batısı, güneybatısı ve Hama'nın kuzeyine düzenlenen hava ve kara saldırılarında 29 sivil hayatını kaybetti. En az 58 kişi yaralandı.

Söz konusu sürede, Hama'nın kuzeyinden Keferzita beldesinde bir sivil savunma merkezi ile Has köyündeki yer altı hastane, düzenlenen hava saldırısında hizmet dışı kaldı.

Suriye'nin kuzeybatısında, askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki İdlib ve çevresindeki bazı bölgelerin 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmesine karşın rejim ve zaman zaman Rusya, bölgeye hava saldırıları düzenlemeye devam ediyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
SuriyeBeşşar EsedİdlibHamaHava Saldırıları
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