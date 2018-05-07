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Suriye'nin İdlib ilinde kısmi ateşkes

Suriye'de Beşşar Esed rejimiyle muhalifler, İdlib ve Hama illeri arasındaki cephe hattında yer alan köylerde 4 gün önce ilan edilen ateşkese uyuyor.

Suriye'nin İdlib ilinde kısmi ateşkes

Suriye'de Beşşar Esed rejimiyle muhalifler, İdlib ve Hama illeri arasındaki cephe hattında yer alan köylerde 4 gün önce ilan edilen ateşkese uyuyor.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 12:02
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Suriye'nin İdlib ilinde kısmi ateşkes

AA'nın güvenilir yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, İdlib ve Hama illeri arasındaki cephe hattında yer alan köylerde, askeri muhalifler ve rejim güçleri arasında, bölgenin ileri gelenleri vasıtasıyla geçen cuma kısmi ateşkes anlaşması sağlandı.

Ateşkes, muhalifler ve rejim güçleri arasında yer alan cephe hattındaki İdlib'in güneyi ve Hama'nın kuzeyindeki Sıkeyk, Um Halahil, Um Celal, Temanya ve Huveyn köylerini kapsıyor.

Anlaşmaya göre, bir ay boyunca her gün 06.00-20.00 saatlerinde saldırı olmayacak.

Taraflar, son 4 gündür ateşkese uyuyor.

Ateşkesin bölgede yaşayan az sayıdaki sivilin talebiyle tarım arazilerinin hasadını ve bakımını yapma isteği üzerine sağlandığı öğrenildi.

Bölgede yaşayan halk halihazırda ekili tarım arazilerinin hasadını yapıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
İdlibSuriye
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