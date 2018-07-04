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Suriye'nin güneyindeki muhalifler Rusya'ya müzakere şartlarını iletti

Deralı muhalifler, Suriye'nin güneyinde kalıcı barışın sağlanması için başlattıkları müzakerede Ruslara şartlarını sundu.

Suriye'nin güneyindeki muhalifler Rusya'ya müzakere şartlarını iletti

Deralı muhalifler, Suriye'nin güneyinde kalıcı barışın sağlanması için başlattıkları müzakerede Ruslara şartlarını sundu.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 15:27
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Suriye'nin güneyindeki muhalifler Rusya'ya müzakere şartlarını iletti

Suriye'nin güneybatısındaki Dera ilinde Rusya ile ateşkes müzakerelerini yürüten askeri muhalifler, anlaşma şartlarını iletti.

AA'nın ulaştığı, şartlar ve önerilerin bulunduğu belgede ülkenin güneyindeki çatışmaların derhal iki taraflı olarak son bulması istenildi.

Rejim ordusu ve güvenlik güçlerinin güneyde muhalif bölgelere girmemesi konusunda güvence talep edilen belgede bölgedeki güvenliğin yerel güçlerce sağlanacağı belirtildi.

Tutukların serbest bırakılması talep edildi

Rejim güçleri tarafından tutuklananların serbest bırakılmasını isteyen muhalifler, yerlerinden edilen sivillerin belli süre içinde evlerine dönmeye başlamasıyla eş zamanlı olarak ellerindeki ağır silahları aşamalı olarak teslim edecekleri sözünü verdi.

Geçen ay ülkenin güneyinde operasyon başlatarak bazı bölgelerde ilerleme kaydeden rejim güçlerinin geri çekilmesi şartı koşulan belgede, anlaşma sağlanması durumunda devlet dairelerinin resmi olarak çalışmalarına başlayacağı bilgisine yer verildi.

Belgede Ürdün sınırındaki Nusayb sınır kapısının Rusya'nın himayesinde, sivil memurlar tarafından işletilmesi teklif edildi.

Dün kalıcı ateşkesin oluşturulması için Rusya ile görüşmelerde bulunmak üzere yeni bir heyet kurduğunu açıklayan askeri muhalifler, Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin Dera'daki sivil yerleşimlere yoğun saldırılarının ardından bölgede kalıcı ateşkesin sağlanması için Ruslarla müzakere yürütme kararı almıştı.

Kalıcı ateşkes Dera ve Kuneytra'yı kapsayacak

Rusya'nın garantörlüğünde müzakere edilen anlaşma, Dera ve Kuneytra illerini kapsayacak.

Rejim güçleri ve destekçileri, 20 Haziran'da ülkenin güneybatısındaki Dera'da askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgeleri ele geçirmek için Rusya'nın hava desteğiyle askeri operasyon başlatmıştı.

BM'ye bağlı Dünya Gıda Programı (WFP) Sözcüsü Bettina Luescher, dün yaptığı açıklamada, Dera'da 270 ila 330 bin sivilin yerinden edildiği bilgisini paylaşarak Dera'yı terk eden sivillerin Ürdün sınırı ve Golan Tepeleri gibi nispeten daha güvenli bölgelere kaçtığını kaydetmişti.

Dera ve Kuneytra, Astana süreci garantörleri Türkiye, İran ve Rusya'nın Mayıs 2017'de oluşturduğu 4 gerginliği azaltma bölgesi içinde yer alıyordu. Rusya, ABD ve Ürdün, 2 ay sonra Dera ve Kuneytra'yı özel bir anlaşma kapsamına almıştı. ABD de bölgede desteklediği muhaliflere yardımlarını kesmişti.

BM yetkilileri, Dera'da 750 bin kişinin hayatından duydukları endişeyi sık sık diye getiriyor. 

AA

Anahtar Kelimeler:
SuriyeDeraAskeri MuhaliflerRusya
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