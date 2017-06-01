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Suriye'nin bölünmesi olasılığından endişe duyuyoruz

Rusya Devlet Başkanı Putin: Suriye'nin bölünmesi olasılığından endişe duyuyoruz

Suriye'nin bölünmesi olasılığından endişe duyuyoruz

Rusya Devlet Başkanı Putin: Suriye'nin bölünmesi olasılığından endişe duyuyoruz

01 Haziran 2017 Perşembe 16:38
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Suriye'nin bölünmesi olasılığından endişe duyuyoruz

Rusya Devlet Başkanı Putin, "Suriye'nin bölünmesi olasılığından endişe duyuyoruz. Çatışmasızlık bölgelerinin kurulmasında da bazı endişeler oluşuyor. Bu bölgelerin gelecekte Suriye'nin bölünmesinde rol model olmaması lazım." dedi.

Putin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF) kapsamında Konstantin Sarayı'nda dünyanın önde gelen haber ajansları yöneticilerini kabul etti. Toplantıya Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu da katıldı. 

'Rusya, ABD'nin füze sistemlerine nasıl karşılık vereceğini düşünüyor'

Rusya Devlet Başkanı Vlamidir Putin, bir soru üzerine, "Suriye konusunda Türkiye ile aynı görüşte olduğumuz birçok konu var. Türkiye ile kilit konularda anlaşamasaydık ne Suriye'de ateşkes sağlanabilirdi ne de çatışmasızlık bölgeleri anlaşması yapılabilirdi." dedi.

'Erdoğan ile S-400 füze savunma sistemini görüştük'

Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmelerinde S-400 füze savunma sistemi konusunu ele aldıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Ancak bu sistemleri henüz ülke dışında üretmedik. Bugün Hindistan Başbakanı ile nasıl ve hangi şartlarda üreteceğimizi görüşeceğiz. Süreç, teknoloji ve personel yetiştirilmesi açısından büyük bir hazırlık gerektiriyor. Ancak mümkün olmayan hiçbir şey yok. Bu modern sistemlerin sevkiyatı konusuna tekrar döneceğiz. Bu sistemlerin etkili olduğunu hem Rus hem de Türk askeri yetkilileri biliyor."

'Suriye'nin bölünme olasılığından endişe duyuyoruz'

Putin, Suriye'nin bölünme olasılığından endişe duyduklarını belirterek, "Suriye'de çatışmasızlık bölgelerinin kurulmasında da bazı endişeler oluşuyor. Bu bölgelerin gelecekte Suriye'nin bölünmesinde rol model olmaması lazım. Aksine bu bölgelerin, ülkenin toprak bütünlüğünün korunması ve gelecekteki siyasi diyaloğa örnek teşkil etmesi gerekiyor." dedi.

'Türkiye'nin terör örgütü PYD/PKK konusundaki endişelerini biliyoruz'

Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'nin terör örgütü PYD/PKK konusundaki endişelerini bildiklerini belirterek, "Bu konularda yapıcı bir çalışma yürütmeye özen gösteriyoruz." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Rusya Devlet BaşkanıVladimir Putin
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