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Suriye muhalefetinden Dera çağrısı

Suriye Muhalefeti Müzakere Yüksek Kurulu uluslararası topluma, Esed rejimi ve destekçilerinin Dera iline saldırılarını kınaması için çağrı yaptı.

Suriye muhalefetinden Dera çağrısı

Suriye Muhalefeti Müzakere Yüksek Kurulu uluslararası topluma, Esed rejimi ve destekçilerinin Dera iline saldırılarını kınaması için çağrı yaptı.

01 Temmuz 2018 Pazar 14:30
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Suriye muhalefetinden Dera çağrısı

Suriye Muhalefeti Müzakere Yüksek Kurulu (MYK), uluslararası toplumu, Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin Suriye'nin güneyindeki gerginliği azaltma bölgesi sınırları içerisindeki Dera iline düzenlediği saldırıları kınamaya çağırdı.

MYK, Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin Dera iline başlattığı askeri operasyon hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Uluslararası toplumu, Suriye'nin güneyindeki gerginliği azaltma bölgesine yapılan ihlalleri kınamaya davet ediyor ve halkımıza yapılan saldırıların son bulması için gerekli tedbirlerin alınmasını istiyoruz." ifadelerine yer verildi.

Rusya ve İran'ın imzaladıkları anlaşmaları ihlal ettikleri belirtilen açıklamada, Suriye'de kalıcı çözümün Birleşmiş Milletler'in (BM) onayladığı siyasi süreç olduğu kaydedildi.

Rejim güçleri ve destekçileri, 20 Haziran'da ülkenin güneybatısındaki Dera ilinde askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgeleri ele geçirmek için Rusya'nın hava desteğiyle askeri operasyon başlatmıştı.

Şiddetli saldırılar sonucu en az 150 sivil ülkenin güneyindeki Ürdün ve İsrail sınırını yakınına göç etti.

Ülkenin güneybatısındaki Dera ve Kuneytra illeri, Astana süreci garantörleri Türkiye, İran ve Rusya'nın Mayıs 2017'de oluşturduğu 4 gerginliği azaltma bölgesinden biriydi. Rusya, ABD ve Ürdün, 2 ay sonra Dera ve Kuneytra'yı özel bir anlaşma kapsamına almıştı.

ABD de bölgede desteklediği muhaliflere yardımlarını kesmişti.

BM yetkilileri, Dera'da 750 bin kişinin hayatından endişe ettiklerini sık sık tekrarlıyor.

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın danışmanı Jan Egeland, bölgede önceki gün 5 sağlık merkezinin hedef alındığını bildirmişti. Egeland'ın açıklamasının hemen ardından kentin doğu kırsalında hizmet veren hastane vurulmuş ve hizmet dışı kalmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
SuriyeMYKDera
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