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"Suriye meselesi bölge ülkelerinin katılımı olmadan çözülemez"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "İran dahil Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır ve daha birçok kilit ülkenin katılımı olmadan bölgedeki sorunların çözülmesinin mümkün olmayacağı açıktır." dedi.

"Suriye meselesi bölge ülkelerinin katılımı olmadan çözülemez"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "İran dahil Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır ve daha birçok kilit ülkenin katılımı olmadan bölgedeki sorunların çözülmesinin mümkün olmayacağı açıktır." dedi.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 16:28
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"Suriye meselesi bölge ülkelerinin katılımı olmadan çözülemez"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye meselesinin İran dahil bölgedeki kilit ülkelerin katılımı olmadan çözülmesinin gerçekçi olmadığını söyledi.

Lavrov, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile görüşmesinden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında Suriye meselesi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Suriye’nin güneyindeki gerilimi azaltma bölgesi hususunda Ürdün ile diyaloğu sürdüreceklerini belirten Lavrov, bu bölge ile ilgili Rusya, ABD ve Ürdün ile yapılan anlaşmanın yerine getirilmesi ve terör örgütleri ile mücadeleye devam edilmesi gerektiğini vurguladı.

Lavrov, Rusya'nın Suriye'nin güneyindeki görevini yerine getirdiğini kaydederek, boşaltılan alanların yaşanabilir hale dönüştürülmesi için uluslararası desteğin gerekli olduğunu belirtti.

İran güçlerinin Suriye'den çıkarılacağı iddialarına yönelik soru üzerine Lavrov, şunları kaydetti:

"Bu (İran'ın Suriye'den çekilmesi) kesinlikle gerçekçi değil ve İran dahil Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır ve daha birçok kilit ülkenin katılımı olmadan bölgedeki sorunların çözülmesinin mümkün olmayacağı açıktır."

Lavrov, Filistin-İsrail meselesine ilişkin de, "Filistin topraklarındaki gerilimin azaltılmasının tek yolu taraflar arasında doğrudan diyalogtur. Rusya doğrudan diyaloğun yeniden başlaması için yardım etmeye hazırdır." dedi.

Ürdün Dışişleri Bakanı Safadi de Suriye'nin güneyinde yaşanan insani felaketin oldukça endişe verici olduğunu söyleyerek, ateşkesin ve bölgede insani yardımın sağlanması için çaba gösterilmesi gerektiğini dile getirdi.

Suriye'nin güneyindeki gerilimi azaltma bölgeleri ile ilgili Rusya ve ABD ile vardıkları anlaşma gereği iş birliğini sürdüreceklerini belirten Safadi, "Ürdün'ün dahil olduğu gerilimi azaltma bölgesi Suriye’de oluşturulan gerilimi azaltma bölgeleri arasında en başarılı olanlardan bir tanesi." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
SuriyeFilistin
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