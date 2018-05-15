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Suriye konulu 9. Astana toplantısı devam ediyor

Kazakistan'ın başkenti Astana'da 9'uncusu düzenlenen Suriye konulu toplantı devam ediyor.

Suriye konulu 9. Astana toplantısı devam ediyor

Kazakistan'ın başkenti Astana'da 9'uncusu düzenlenen Suriye konulu toplantı devam ediyor.

15 Mayıs 2018 Salı 10:22
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Suriye konulu 9. Astana toplantısı devam ediyor

Suriye konulu 9. Astana toplantısına katılan kaynaklardan alınan bilgiye göre, muhalefet heyeti, sabah erken saatlerde Astana'ya vardı.

Eski Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Ahmet Tuma başkanlığındaki heyette ülke genelini temsil eden 24 kişi yer alıyor.

Muhalefet kaynakları, toplantıdaki gündemlerinin esirler ve alıkonuldukları için akıbeti bilinmeyenlerle ilgili dosyanın çalışılması ve İdlib'de Türk askerinin ateşkes gözlem noktalarını tamamlayarak 4 milyon civarı Suriyeliyi güvenceye alması olduğu bilgisini verdi.

Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki Türk heyeti, TSİ 07.30 sularında muhalefet heyetiyle görüşmeye girdi.

Görüşmenin ardından Rusya, İran ve Türkiye arasında üçlü garantörler toplantısı yapılacak.

Ana toplantının öğle saatlerinde yapılması bekleniyor

Tüm tarafların bir arada olacağı ve sonuç bildirisinin okunacağı ana toplantının öğle saatlerinde düzenlenmesi bekleniyor.

Rus heyetinin başında Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentyev, İran heyetinin başında Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Cabiri Ensari bulunuyor.

Toplantının dünkü ilk gününde Gerginliği Azaltma Bölgelerindeki son durum, alıkonulanların serbest bırakılması ve anayasa komitesi oluşturma çalışmaları ele alınmıştı.

Görüşmelerde Birleşmiş Milletler, Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura başkanlığındaki heyetle gözlemci olarak yer alıyor.

ABD heyeti ilk kez temsil edilmiyor

Ürdün'ün temsilcisinin de katıldığı toplantıda, ABD heyeti ise ilk kez temsil edilmiyor.

Rus heyeti başkanı Lavrentyev dünkü açıklamasında ABD'nin temsilci göndermemesine "ABD, Suriye krizinin barışçıl yollarla çözülmesi için uluslararası çabamızı desteklemekten vazgeçti." diyerek tepki göstermişti.

Bu arada Astana toplantısının başladığı saatlerde Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) İdlib'de 11'inci gözlem noktasını kurduğu öğrenilmişti. Astana anlaşmalarına göre, TSK'nın İdlib'de toplam 12 gözlem noktası kurması planlanıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Suriye Konulu 9. Astana ToplantısıSuriye
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