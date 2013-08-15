Suriye işbirliğini kabul etti

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Suriye yönetimi, ülkede bulunan BM'nin kimyasal silah araştırma misyonuyla işbirliğini kabul etti.



BM Sözcülüğü, BM'nin Suriye Arap Cumhuriyeti'nde Kimyasal Silahların Kullanımı İddialarının Araştırılması Misyonu'nun Suriye'deki faaliyetlerine ilişkin açıklama yaptı.



Açıklamada, ''Genel Sekreter Ban Ki-mun, Suriye yönetiminin resmen, güvenli ve etkin işbirliği sağlamak için gerekli yöntemleri kabul ettiğini duyurmaktan mutluluk duydu'' ifadesi kullanıldı.



Suriye yönetimiyle anlaşmaya varıldığı üzere, araştırma ekibinin, 14 güne kadar yerinde ziyaretler dahil, faaliyetlerini yürütmek için ülkede kalacağı ve bu sürenin karşılıklı uzatılabileceği bildirildi.



Genel Sekreter Ban'ın, Suriye devletine işbirliğinden dolayı memnuniyetini dile getirdiği kaydedilen açıklamada, ''Buradaki amaç tam bağımsız ve tarafsız soruşturmaya devam etmektir. Genel Sekreter'in, Dr. Ake Sellström ve ekibinin profesyonelliğine ve bütünlüğüne inancı tamdır'' değerlendirmesinde bulunuldu.



Genel Sekreter'in ayrıca, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü ve Dünya Sağlık Örgütü'ne, BM'nin misyonuna olağanüstü çabalarla sağladıkları destekten dolayı memnuniyetini dile getirdiği belirtildi.



Açıklamada, ''uluslararası toplumun ezici desteğini alan soruşturma, herhangi bir tarafca, herhangi bir şartta, kimyasal silah kullanımının açıkca korkunç bir suç oluşturacağını ortaya koyuyor'' ifadesi kullanıldı.





AA