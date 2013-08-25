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Suriye için ulusal güvenlik ekibini topladı

ABD Başkanı Barack Obama, Suriye konusunu görüşmek üzere ulusal güvenlik ekibini topladı.

Suriye için ulusal güvenlik ekibini topladı

ABD Başkanı Barack Obama, Suriye konusunu görüşmek üzere ulusal güvenlik ekibini topladı.

25 Ağustos 2013 Pazar 11:41
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Suriye için ulusal güvenlik ekibini topladı
WASHINGTON

ABD Başkanı Barack Obama, Suriye konusunu görüşmek üzere ulusal güvenlik ekibini topladı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, toplantıya Başkan Yardımcısı Joe Biden, Dışişleri Bakanı John Kerry, Savunma Bakanı Chuck Hagel, Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Denis McDonough, ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Samantha Power, Ulusal Güvenlik Danışmanı Susan Rice, Ulusal İstihbarat Direktörü Jamles Clapper, Merkezi İstihbarat Dairesi Başkanı John Brennan, Genelkurmay Başkanı General Martin Dempsey gibi isimlerin katıldığı bildirildi. 

Açıklamada, "Uluslararası ortaklarla koordinasyon içinde olarak ve eş zamanlı tanık bilgileri ve öldürülenlerin teşhis kayıtlarının dikkate alarak  ABD istihbarat camiası, ne olduğundan emin olmak için bulguları toplamaya devam ediyor. Başkan Obama, ayrıca, kimyasal silah kullanımına yanıt verme bağlamındaABD ve uluslararası toplum için hazırlanmasını kendisinin talep ettiği bir dizi potansiyel seçenekler konusunda ayrıntılı bilgilendirildi" ifadesi kullanıldı. 

Obama, Cameron ile görüştü

Beyaz Saray, Obama'nın, İngiltere Başbakanı David Cameron ile telefonda görüştüğünü bildirdi. İki liderin görüşmede, Suriye'de devam eden şiddet dahil ABD ve İngiltere'nin yüz yüze kaldığı ortak güvenlik zorluklarını ele aldığı belirtildi. 

Obama ve Cameron'un, 21 Ağustos'ta Şam yakınlarındaSuriye rejimi tarafından sivillere karşı kimyasal silah kullanıldığına dair haberlerden duydukları derin kaygıları dile getirdiği ifade edilen açıklamada, iki liderin bu olay ve kimyasal silah kullanımına dair uluslararası toplumun olası yanıtına yönelik yakın istişareye devam edeceği bildirildi. 

Açıklamada, kimyasal silah kullanıma karşı olma noktasında ABD ve İngiltere'nin birlikte durduğu kaydedildi.

AA

Son Güncelleme: 25.08.2013 11:42
Anahtar Kelimeler:
ABDBarack Obama
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