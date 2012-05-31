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Suriye için ''kötü senaryo'' uyarısı

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Rice, Suriye'de kötü senaryo ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti.

Suriye için ''kötü senaryo'' uyarısı

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Rice, Suriye'de kötü senaryo ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti.

31 Mayıs 2012 Perşembe 09:19
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Suriye için ''kötü senaryo'' uyarısı
BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK), "Suriye" konulu toplantısı sona erdi. Toplantının ardından basın toplantısı düzenleyen ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Susan Rice, Suriye'deki krizin 3 ayrı sonuca doğru gidebileceğini vurgulayarak, ''Burada en iyi ihtimal Suriye hükümetinin en sonunda Annan Planı çerçevesinde taahhütlerini yerine getirmesidir. Kofi Annan, bunun için baskıda bulunuyor ve bu, siyasi bir çözüm olabilmesi için en iyi yoldur. Ancak şu aşamada bu, gerçekleşme ihtimali yüksek bir senaryo gibi görünmüyor'' dedi.

İkinci senaryonun ise taahhütlerin yerine getirilmemesi durumunda BMGK olarak daha çok baskı kurulması olduğunu ifade eden Rice, ''Bu baskının içinde yaptırımlar da var. Bu iki senaryoda da Annan Planı ayakta kalır, BMGK'nın birliği ve Suriye'de siyasi süreci yoluna koyma amacı korunur'' diye konuştu.

Ancak bu iki senaryo olmazsa, geriye tek bir seçenek kaldığını kaydeden Rice, sözlerine şöyle devam etti: 

''Bu da en kötü senaryodur ve maalesef şu anda en çok olasılığı olan durum gibi görünüyor. O da Suriye'de şiddetin daha da tırmanması, ihtilafın yayılarak bölgedeki ülkeleri de etkilemesi ve giderek daha fazla mezhepsel bir şekle bürünmesidir. Böyle bir durumda tek Suriye'de değil, tüm bölgede büyük bir kriz görülür, BMGK'nın birliği bozulur, Annan Planı ölür ve BMGK üyeleri ile uluslararası toplum, Annan Planı dışında ve BMGK'nın yetkisi dışında başka adımlar atma seçeneğiyle karşı karşıya kalır.''

Son senaryondan başından beri kaçınmaya çalıştıklarına işaret eden Rice, Suriye hükümetinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda BMGK'nın hızlı bir şekilde hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Son Güncelleme: 31.05.2012 01:20
Anahtar Kelimeler:
Suriye
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