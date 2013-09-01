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Suriye için Kongre'den yetki talep etti

ABD Başkanı Barack Obama, Suriye rejiminin kimyasal silah kullanmasına yanıt için askeri güç kullanma talebini, resmi olarak Kongre liderlerine gönderdi.

Suriye için Kongre'den yetki talep etti

ABD Başkanı Barack Obama, Suriye rejiminin kimyasal silah kullanmasına yanıt için askeri güç kullanma talebini, resmi olarak Kongre liderlerine gönderdi.

01 Eylül 2013 Pazar 10:30
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Suriye için Kongre'den yetki talep etti
WASHINGTON

Kongre'ye gönderilen taslak tasarıda, Suriye rejiminin 21 Ağustos'ta Şam yakınlarında binden fazla Suriyelinin ölümüne neden olan kimyasal saldırı düzenlediği, bunun savaş kanunları ve uluslararası normların ihlali anlamına geldiği, "Syria Accountability" ve "Lebanese Sovereignty Restoration Act of 2003" düzenlemelerinde Kongre'nin Suriye'nin kitle imha silahı edinmesinin Ortadoğu'yu ve ABD'nin ulusal güvenlik çıkarlarını tehdit ettiği gibi gerekçeler sunuldu.

Tasarıda, ABD'nin bu yetki ile bağlantılı olarak askeri güç kullanmasının, kimyasal silahlar veya diğer kitle imha silahlarının gelecekte potansiyel kullanımı noktasında caydırıcı, engelleyici, önleyici ve azaltıcı olması gerektiği, yönetim ve yasama kanatlarının birlik içindeki eyleminin Amerika'nın kararı yönünde güçlü bir sinyal göndereceği ifade edilirken, Suriye'deki çatışmanın ise ancak siyasi uzlaşma yoluyla çözüleceği kaydedildi.

Tasarıda, ABD Başkanı'nın, Suriye'de kimyasal veya diğer kitle imha silahlarının kullanımı veya terörist gruplara transferi dahil yayılımını önleme ve caydırma ile bu tür silahlara karşı ABD ve müttefiklerini korumak için Başkan'a askeri güç kullanması yetkisi verilmesi talebinde bulunuldu.

AA

Son Güncelleme: 01.09.2013 10:30
Anahtar Kelimeler:
ObamaABD
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