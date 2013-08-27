Suriye Hükümeti ve muhalifler uyarılmalı

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BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Şam'da bulunan BM Silahsızlanma İşleri Yüksek Temsilcisi Angela Kane'den, heyetin güvenliğinin temin edilmesi konusunda Suriye hükümeti ve muhalefeti uyarmasını istedi.



BM Genel Sekreteri Ban, Sözcülük Ofisi aracılığıyla yaptığı açıklamada, Şam'da bulunan BM Silahsızlanma İşleri Yüksek Temsilcisi Angela Kane ile görüştüğünü belirtti.



Kimyasal silah incelemesinin ilk gününde Prof. Sellström ve ekibinin bölgede inceleme yaptığını ifade eden Ban, kendisine ulaşan bilgilere göre ekibe belirlenemeyen keskin nişancılar tarafından ateş açıldığını, buna rağmen ekibin aracı değiştirerek incelemeye gittiğini dile getirdi.



Heyetin iki hasteneyi ziyaret ettiğini, tanıklar, mağdurlar ve doktorlarla görüştüğünü ve bazı örnekler topladıklarını belirten Ban, "Sellström'den ilk bilgileri öğrenmek için bir süre daha beklemem gerekecek. Bu arada Angela Kane'e Suriye hükümetini ve muhalif güçlerin yetkililerini güçlü bir şekilde uyarmasını ve bir daha bu tür olayların yaşanmaması ve misyonun güvenliğinin sağlanmasının temin edilmesi talimatı verdim. Konuya ilişkin daha detaylı rapor bekliyorum" ifadelerini kullandı.



Aracın lastikleri ve ön camı isabet aldı



Öte yandan BM Genel Sekreterlik Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, gazetecilere yaptığı açıklamada heyetin, incelemenin ardından Şam'a geri döndüğünü, yarın incelemelerine devam edeceğini söyledi.



Konvoydaki ilk aracın bilinmeyen keskin nişancılar tarafından hedef alınması sonucu lastik ve ön camın isabet aldığını kaydeden Haq, heyetin kullanılamaz hale gelen aracı değiştirerek bölgeye gittiğini belirtti.



Sözcü Haq, yarın heyetin incelemelere devam edeceğini ancak çalışmanın nerede olacağına ve bölgeden alındığı belirtilen örneklere ilişkin detay veremeyeceklerini dile getirdi.





AA