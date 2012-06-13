Suriye Halep'te yığınak yapıyor

13 Haziran 2012 Çarşamba 13:41
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WASHINGTON - ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, ABD'deki düşünce kuruluşu Brookings Enstitüsü'nde İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres ile birlikte konuşmacı olarak katıldığı bir toplantıda Suriye ile ilgili soruları da yanıtladı.
Bakan Clinton, bir soruyu yanıtlarken, "Edindiğimiz bilgiye göre, Suriye güçlerinin son 24-48 saat içerisinde Halep çevresinde yığınak yaptığı görülüyor. Bu, stratejik ve ulusal çıkarları açısından Türkiye için bir kırmızı çizgi olabilir. Dolayısıyla bunu çok dikkatle takip ediyoruz" dedi.
AA
Son Güncelleme: 13.06.2012 05:41