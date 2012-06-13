Suriye Halep'te yığınak yapıyor

WASHINGTON - ABD Dışişleri Bakanı Hillary

Clinton

, ABD'deki düşünce kuruluşu Brookings Enstitüsü'nde İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres ile birlikte konuşmacı olarak katıldığı bir toplantıda Suriye ile ilgili soruları da yanıtladı.

