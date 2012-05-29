Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.464
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3430
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Suriye elçileri bir bir sınır dışı ediliyor

Almanya, Fransa, Avustralya ve İngiltere'nin ardından İtalya, İspanya ve Kanada da ülkelerindeki Suriyeli diplomatları sınır dışı etme kararı aldı.

Suriye elçileri bir bir sınır dışı ediliyor

Almanya, Fransa, Avustralya ve İngiltere'nin ardından İtalya, İspanya ve Kanada da ülkelerindeki Suriyeli diplomatları sınır dışı etme kararı aldı.

29 Mayıs 2012 Salı 16:12
363 Okunma
Suriye elçileri bir bir sınır dışı ediliyor

LONDRA

İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague, uluslararası toplumun Suriye'deki katliamdan duyduğu dehşeti dile getirdi. Hague, Maslahatgüzar ve iki diplomata İngiltere'yi terk etmeleri için 7 gün tanındığını kaydederek, dünyadaki müttefiklerinin de benzer kararlar aldığını ifade etti.

İngiltere dün de Dalla'yı Dışişleri Bakanlığına çağırarak, katliamı kınamıştı.
Almanya, Fransa ve Avustralya da Suriye'nin Hula ilçesinde 100'den fazla kişinin öldürülmesinin ardından ülkelerindeki Suriye Büyükelçilerini sınır dışı etme kararı aldı.
Suriye'nin Londra Büyükelçisi Sami Hiyami bu yılın Mart ayında, İngiliz hükümetinin Esed rejimine yönelik eleştirilerini artırmasının ardından ülkesine dönmüştü. Suriye, İngiltere'de Maslahatgüzar düzeyinde temsil ediliyordu.

Öte yandan İtalya, İspanya ve Kanada da Şam üzerindeki baskıyı artırmak amacıyla Suriyeli büyükelçi ve diplomatları sınırdışı kararı aldı.

AA

Son Güncelleme: 29.05.2012 08:13
Anahtar Kelimeler:
SuriyeSınır DışıSuriye Elçileri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ