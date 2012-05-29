Suriye elçileri bir bir sınır dışı ediliyor

LONDRA

İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague, uluslararası toplumun Suriye'deki katliamdan duyduğu dehşeti dile getirdi. Hague, Maslahatgüzar ve iki diplomata İngiltere'yi terk etmeleri için 7 gün tanındığını kaydederek, dünyadaki müttefiklerinin de benzer kararlar aldığını ifade etti.

İngiltere dün de Dalla'yı Dışişleri Bakanlığına çağırarak, katliamı kınamıştı.

Almanya, Fransa ve Avustralya da Suriye'nin Hula ilçesinde 100'den fazla kişinin öldürülmesinin ardından ülkelerindeki Suriye Büyükelçilerini sınır dışı etme kararı aldı.

Suriye'nin Londra Büyükelçisi Sami Hiyami bu yılın Mart ayında, İngiliz hükümetinin Esed rejimine yönelik eleştirilerini artırmasının ardından ülkesine dönmüştü. Suriye, İngiltere'de Maslahatgüzar düzeyinde temsil ediliyordu.

Öte yandan İtalya, İspanya ve Kanada da Şam üzerindeki baskıyı artırmak amacıyla Suriyeli büyükelçi ve diplomatları sınırdışı kararı aldı.