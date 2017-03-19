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'Suriye'den kaçan Kürtlerin sayısı 1 milyonu aştı'

Suriyeli önde gelen 377 Kürt, PYD/PKK'nın uyguladığı hegemonyal politikalar sonucu ülkeden kaçan Kürtlerin sayısının 1 milyonu aştığını duyurdu.

'Suriye'den kaçan Kürtlerin sayısı 1 milyonu aştı'

Suriyeli önde gelen 377 Kürt, PYD/PKK'nın uyguladığı hegemonyal politikalar sonucu ülkeden kaçan Kürtlerin sayısının 1 milyonu aştığını duyurdu.

19 Mart 2017 Pazar 19:43
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'Suriye'den kaçan Kürtlerin sayısı 1 milyonu aştı'

ŞAM - Siyasetçi, aktivist, hukukçu ve basın mensubu 377 kişinin imzasını taşıyan açıklamada, PYD/PKK'nın, geçen 30 yıl boyunca Kürt halkına uyguladığı ve 2011'den sonra artış gösteren uygulamaları kınandı.

Açıklamada, örgütün, "yaşlılar ve çocukların zorla silah altına alınması, vergiler konulması, tehcir, basına yönelik engellemeler, ideolojik bir eğitim sisteminin dayatılması, insanların açlığa maruz bırakılması" gibi hegemonyal politikalar izleyerek Suriye'den kaçmasına neden olduğu Kürt nüfusunun 1 milyonu aştığı belirtildi.

"İşkence ve öldürme politikası izleniyor"

Örgütün, muhaliflere yönelik kaçırma, işkence ve hatta öldürme politikası izlediğinin kaydedildiği açıklamada, ülkede kalanların da alıkonulma ya da tehcir edilme korkusuyla yaşadığına işaret edildi.

Açıklamada, uluslararası camiaya, Suriyeli Kürtlerin, PYD/PKK'nın politikaları nedeniyle içinde bulundukları durumdan çıkmaları konusunda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi çağrısı yapıldı.

AA

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