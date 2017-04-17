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Suriye'de yeni tahliyeler için görüşmeler sürüyor

Suriye'de kuşatma altındaki 4 bölgeden toplam 7 bin 350 kişinin çıkarılmasının ardından, yeni tahliyeler için Esed rejimi ve askeri muhalifler arasında görüşmeler sürüyor.

Suriye'de yeni tahliyeler için görüşmeler sürüyor

Suriye'de kuşatma altındaki 4 bölgeden toplam 7 bin 350 kişinin çıkarılmasının ardından, yeni tahliyeler için Esed rejimi ve askeri muhalifler arasında görüşmeler sürüyor.

17 Nisan 2017 Pazartesi 13:51
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Suriye'de yeni tahliyeler için görüşmeler sürüyor

Suriye'de kuşatma altındaki 4 bölgeden toplam 7 bin 350 kişinin çıkarılmasının ardından, yeni tahliyeler için Beşşar Esed rejimi ve askeri muhalifler arasında görüşmeler sürüyor.

Şam'da Beşşar Esed rejimi kuşatmasındaki Madaya ve Zebadani'den toplam 2 bin 350, İdlib'te muhaliflerin rejim güçlerini kuşattığı Fua ve Kefreya'dan da 5 bin sivil ve askeri unsur, önceki gün tahliye edilmişti. Tahliye edilenler, güvenli bölgelere ulaşmıştı.

İdlib'teki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, muhalifler, rejimin müzakere heyetinin Fua ve Kefreya'da kalan 10 bin kişinin tahliye edilmesi yönündeki talebini değerlendiriyor. Böylece, Şii nüfusa sahip iki belde tümüyle boşaltılmış olacak.

Muhalifler, bunun karşılığında rejimden Madaya'da kalan 4 bin kişiden çıkmak isteyenlerin ve Zebadani'de kalan 150 askeri muhalifin çıkışına izin vermesini talep ediyor.

Başkentte Filistinli mültecilerin barındığı Yermuk Kampı'ndan toplam bin sivil ve askeri muhalifin çıkarılması ve rejimin cezaevlerindeki bin 500 tutuklunun serbest bırakılması da muhaliflerin talepleri arasında yer alıyor.

4 bölgeden 14 Nisan'da çıkan konvoylar, Halep'te muhaliflerin bulunduğu Raşidin semtinde ve rejimin Ramuse semtindeki kontrol noktalarında karşılıklı olarak uzun süre bekletilmişti. Bekleyiş, rejimin Fua ve Kefreya'dan daha fazla kişinin çıkarılması yönündeki baskısından kaynaklanmıştı. Bu sırada, rejim bölgesinden çıkan konvoy yakınında meydana gelen bombalı saldırıda, Fua ve Kefreyalı siviller, rejim Kızılayı görevlileri ve konvoyu koruyan askeri muhaliflerden oluşan 100'den fazla kişi ölmüştü. Muhaliflerin kınadığı saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

AA

Anahtar Kelimeler:
SuriyeBeşşar Esed RejimiAskeri Muhalifler
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