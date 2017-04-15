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Suriye'de tahliye edilenlere saldırı

Suriye'de kuşatma bölgelerinden sivil ve askeri unsurları tahliye eden konvoylara düzenlenen bombalı saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu, ancak sayıların henüz bilinmediği bildirildi.

Suriye'de tahliye edilenlere saldırı

Suriye'de kuşatma bölgelerinden sivil ve askeri unsurları tahliye eden konvoylara düzenlenen bombalı saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu, ancak sayıların henüz bilinmediği bildirildi.

15 Nisan 2017 Cumartesi 16:49
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Suriye'de tahliye edilenlere saldırı

Suriye'de 4 kuşatma bölgesinden sivil ve askeri unsurları tahliye eden konvoyların kontrol noktalarında bekleyişi sırasında bombalı araç saldırısı meydana geldi. Saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu, ancak sayıların henüz bilinmediği bildirildi. 

Halep'teki tahliye noktalarından alınan bilgiye göre, başkent Şam'ın batısında rejim kuşatmasındaki Madaya beldesi ve Zebadani ilçesinden toplam 2 bin 350 kişiyi taşıyan konvoy, dün gece geç saatlerde Halep'in batısında, rejim kontrolündeki Ramuse semtine vardı.

60 otobüslük konvoy, Ramuse'de rejimin kontrol noktasında 01.00 sularından bu yana bekletiliyor.

Eş zamanlı olarak, İdlib'te rejim güçlerinin kuşatma altında tutulduğu Fua ve Kefreya beldelerinden askeri ve sivil unsurlardan oluşan 5 bin kişi, sabah saatlerinde Batı Halep kırsalında muhalifllerin kontrol ettiği Raşidin semtine geldi.

Beldelerden gelen konvoyun Raşidin'de muhaliflerin kontrol noktasında bekletildiği sırada, bir bombalı araç saldırısı meydana geldi. Saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu, ancak sayıların henüz netlik kazanmadığı ifade ediliyor.

Bekleyişin nedeni

Ramuse ve Raşidin'deki karşılıklı bekleyiş, rejimin Fua ve Kefreya'dan daha fazla kişinin çıkarılması yönündeki baskısından kaynaklanıyor.

Raşidin'deki muhalifler, Fua ve Kefreya'dan gelen konvoyda anlaşmada belirlenen 600 silahlı unsur yerine, bin 300 civarı unsurun çıktığını görmesi üzerine konvoyu bekletme kararı aldı.

Muhalifler ve rejim heyetleri arasındaki müzakereler sürerken, rejimin keskin nişancısı, Ramuse'de bekleyen konvoya ateş açarak, 1 kişiyi öldürdü.

Kişinin sivil ya da askeri muhalif olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Madaya ve Zebadani'den gelen konvoy, rejimin kontrol noktasını geçtikten sonra İdlib'e giriş yapacak. Fua ve Kefreya konvoyu da muhaliflerin kontrolünden geçerek, Halep merkeze ulaşacak. 

AA

Anahtar Kelimeler:
SuriyeBombalı Araç SaldırısıSuriyede Tahliye Edilenlere Saldırı
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