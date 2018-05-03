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Suriye'de Rus savaş uçağı düştü

Rusya'ya ait bir savaş uçağı, Suriye'deki Hımeymim üssünden kalktıktan sonra arızalanarak düştü.

Suriye'de Rus savaş uçağı düştü

Rusya'ya ait bir savaş uçağı, Suriye'deki Hımeymim üssünden kalktıktan sonra arızalanarak düştü.

03 Mayıs 2018 Perşembe 11:43
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Suriye'de Rus savaş uçağı düştü

Rusya'ya ait Su-30SM savaş uçağı Suriye’deki Hımeymim hava üssü yakınında düştü, mürettebat hayatını kaybetti.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Hımeymim üssünden havalanan savaş uçağının, kısa süre sonra Akdeniz’de düştüğü belirtildi.

Uçakta bulunan iki pilotun da hayatını kaybettiği ifade edilen açıklamada, saldırı olmadığı, uçağın motora giren kuşlar nedeniyle düşmüş olabileceği kaydedildi.

Lazkiye ilinde bulunan Hımeymim, Rusya'nın Suriye'deki hava saldırılarını yönettiği ana merkez üssü durumunda.

AA

Anahtar Kelimeler:
RusyaSuriyeHımeymim Hava üssü
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