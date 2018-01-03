Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 11°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118276
ALTIN
158.982
DOLAR
3.7628
STERLİN
5.1088
EURO
4.5223
Humus'ta çocuklar 'umut dikiyor'
Humus'ta çocuklar 'umut dikiyor'
e-Sınav tarihleri belirlendi
e-Sınav tarihleri belirlendi
Kış turizminin vazgeçilmezi: Uludağ
Kış turizminin vazgeçilmezi: Uludağ
Vida, sağlık kontrolünden geçti
Vida, sağlık kontrolünden geçti
Türk üniversitelerinin 2017 karnesi belli oldu
Türk üniversitelerinin 2017 karnesi belli...

Suriye'de Rus helikopteri düştü

Rusya Savunma Bakanlığı Mi-24 model helikopterin Hama yakınlarında düştüğünü, 2 pilotu hayatını kaybettiğini bildirdi.

Suriye'de Rus helikopteri düştü

Rusya Savunma Bakanlığı Mi-24 model helikopterin Hama yakınlarında düştüğünü, 2 pilotu hayatını kaybettiğini bildirdi.

03 Ocak 2018 Çarşamba 14:03
0 Okunma
Suriye'de Rus helikopteri düştü

MOSKOVA

Rusya Savunma Bakanlığı, Mi-24 model bir helikopterin teknik arıza nedeniyle Hama yakınlarındadüştüğünü açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Hama Hava Üssü'ne 15 kilometre uzaklıkta teknik arıza sonucu düşen helikopterdeki 2 pilotun hayatını kaybettiği bildirildi.

Bir teknisyenin kazadan yaralı kurtulduğu ve Hımeymim Hava Üssü'ne nakledildiği bilgisine yer verildi.

Helikopterin bir saldırı nedeniyle düştüğüne yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığına işaret edilen açıklamada, helikopterin düştüğü bölgede önemli bir hasar oluşmadığı aktarıldı.

Suriye'de yerel kaynaklar, uçağın 31 Aralık'ta düştüğünü bildirmişti.

Anahtar Kelimeler:
SuriyeRus Helikopteri2 Pilot
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Humus'ta çocuklar 'umut dikiyor'
Humus'ta çocuklar 'umut dikiyor'
AB'den İran açıklaması
AB'den İran açıklaması
Singapur'da 'Filistin' konulu filme yasak
Singapur'da 'Filistin' konulu filme yasak
ABD, BMGK’dan acil toplantı isteyecek
ABD, BMGK’dan acil toplantı isteyecek
İran'da 2 öğrenci öldü
İran'da 2 öğrenci öldü
Atilla'nın itirazı reddedildi
Atilla'nın itirazı reddedildi
Hindistan İsrail ile anlaşmasını iptal etti
Hindistan İsrail ile anlaşmasını iptal etti
İsrail’de 16 asker 'intihar' etti
İsrail’de 16 asker 'intihar' etti
İdlib'e hava saldırısı!
İdlib'e hava saldırısı!

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ