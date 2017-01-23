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Suriye'de rejimin ateşkes ihlalleri sürüyor

Türkiye ve Rusya öncülüğünde gerçekleştirilen Suriye konulu Astana toplantısı devam ederken, Esed rejimi ve destekçisi yabancı terörist gruplar ateşkes ihlallerini sürdürüyor.

Suriye'de rejimin ateşkes ihlalleri sürüyor

Türkiye ve Rusya öncülüğünde gerçekleştirilen Suriye konulu Astana toplantısı devam ederken, Esed rejimi ve destekçisi yabancı terörist gruplar ateşkes ihlallerini sürdürüyor.

23 Ocak 2017 Pazartesi 13:22
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Suriye'de rejimin ateşkes ihlalleri sürüyor

ANKARA

Kazakistan'ın başkenti Astana'da Türkiye ve Rusya öncülüğünde gerçekleştirilen Suriye konulu toplantı sürerken, Beşşar Esed rejimi ve destekçisi yabancı terörist gruplar ateşkes ihlallerine devam ediyor.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre başkent Şam'ın Doğu Guta ve Cobar bölgelerinde yabancı milisler kara saldırısı düzenliyor. Başkentin güneyindeki Dera ilinin Neva bölgesi ve Hama ilinin San bölgesi ile Halep'in kuzeybatısındaki Anadan, Hreytan ve Hayan bölgeleri de hava saldırılarına maruz kalıyor.

Esed rejiminin Akdeniz kıyısındaki kalesi sayılan Lazkiye'deki Kürt Dağı bölgesi ise karadan ve havadan düzenlenen saldırıların hedefi oluyor.

Astana'da ilk gündem maddesi ateşkes ihlalleri

Suriye genelinde 30 Aralık’ta ilan edilen ateşkese muhalifler adına Türkiye, rejim güçleri adına ise Rusya garantör olmuştu.

Ancak rejim güçleri ve özellikle Hizbullah milislerinin şu ana kadar, Halep ilinin güney ve batı kırsalı, Lazkiye ili kırsalı, İdlib ili merkezi ve kırsalı, Şam'ın Doğu Guta bölgesindeki ilçe ve beldeleri, Madaya ve Zebadani ilçeleri, Hama ve Humus illerinin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki yerleşimleri ile ülkenin güneyindeki Dera ilinde yüzlerce kez ateşkesi ihlal ettiği belirtiliyor.

Astana'da bugün başlayan görüşmelerde muhaliflerin rejim ordusu ve yabancı milislerin ateşkes ihlallerini, yerleri harita üzerinde işaretlenmiş bir rapor şeklinde toplantıya katılan taraflara sunması bekleniyor.

İhlallerin durdurulmasını isteyen muhaliflerin ayrıca, ateşkesten sonra Esed ordusu ve İran destekli Hizbullah'ın Şam'ın Doğu Guta bölgesi ile batı kırsalındaki Barada Vadisi’nde ele geçirdiği bölgelerden geri çekilmesini isteyeceği kaydediliyor.

Astana'da muhalifler adına masaya oturan askeri heyette Şam Kolordusu (Feylaku’ş Şam), İzzet Ordusu (Ceyşü’l İzza), Zafer Ordusu (Ceyşü’l Nasır), İslam Şehitleri (Şüheda el-İslam), Mücahitler Ordusu (Ceyşü’l Mücahidin), Birinci Sahil Tümeni, Şam Askerleri (Ecnadü'l Şam), Festakim Birliği (Tecemmu Festakim), Sultan Murat Tugayı, Şam Cephesi (Ec-Cephe eş-Şamiye), Özgür İdlib Ordusu (Ceyşü’l İdlib el-Hur), İslam Ordusu (Ceyşü’l İslam), Güney Cephesi (Ec-Cephe ec-Cenubiye) temsilcileri bulunuyor.

AA

Son Güncelleme: 23.01.2017 13:24
Anahtar Kelimeler:
RejimSuriyeAteşkes
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