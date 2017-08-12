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Suriye'de muhaliflerin eğitim kampına intihar saldırısı

Suriye'nin güneyindeki Dera ilinde askeri muhaliflerin kampına intihar saldırısı düzenlendi.

Suriye'de muhaliflerin eğitim kampına intihar saldırısı

Suriye'nin güneyindeki Dera ilinde askeri muhaliflerin kampına intihar saldırısı düzenlendi.

12 Ağustos 2017 Cumartesi 10:37
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Suriye'de muhaliflerin eğitim kampına intihar saldırısı

Suriye'nin güneyindeki Dera ilinde askeri muhaliflerin eğitim kampına düzenlenen intihar saldırısında en az 25 kişi öldü.

Dera'nın Ürdün sınırı yakınındaki Nasib beldesinde muhalif gruplardan İslam Ordusu'nun (Ceyşü'l İslam) eğitim kampına dün gece saatlerinde intihar saldırısı düzenlendi.

Nasib beldesi aktivistlerinden Ebül Musenne el-Halidi, yaptığı açıklamada, "İslam Ordusu'nun askeri kampının yatakhanesine düzenlenen intihar saldırısında en az 25 kişi yaşamını yitirdi. 40'tan fazla yaralı bulunuyor. Saldırının arkasında terör örgütü DEAŞ'ın olduğunu düşünüyoruz." dedi.

El-Halidi, saldırının, muhaliflerinin rutin eğitimlerinin tamamlamasının hemen ardından düzenlendiğini belirterek "Askeri kampa sadece eğitim alanlar girebiliyor. Saldırgan muhtemelen çevredeki tepelerden sızarak yatakhaneye ulaştı ya da muhaliflerin içerisine karışarak eylemini gerçekleştirmeyi başardı" ifadelerini kullandı.

Dera'daki sivil savunma yetkilisi Amer Ebu Zeyd de olay yerine intikal eden sivil savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinin patlamada yaralanan en az 40 kişiyi çevredeki sahra hastanelerine taşıyacağını söyledi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Ebül Musenne El-HalidiNasibSuriye
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