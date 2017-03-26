Suriye'de geçiş yönetimi planı sunuldu

Cenevre 5 görüşmelerinin üçüncü gününde, BM Temsilcisi Mistura, taraflarla ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Muhalefet heyeti, Mistura'ya geçiş yönetimine ilişkin detaylı bir plan sundu.

İsviçre'nin Cenevre kentinde süren 5. tur Suriye görüşmelerinde Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın taraflarla temasları sürdü. Muhalefet heyetinin başkanı Nasır el-Hariri, Beşşar Esed rejiminin Şam'da düzenlediği hava saldırısına rağmen, Mistura ile geçiş yönetimine ilişkin detaylı bir plan paylaştıklarını belirtti.

Görüşmelerin üçüncü gününde Mistura, TSİ 13.00'da rejim heyeti başkanı Beşşar Caferi ile bir araya geldi.

Mistura, TSİ 18.00'da da Nasır el-Hariri başkanlığındaki muhalefet heyetiyle, yaklaşık 2 saatlik görüşme gerçekleştirdi.

Hariri, Mistura ile görüşmelerinin ardından düzenlediği basın toplantısında, rejimin bugün Şam'ın kuşatma altındaki Doğu Guta bölgesinin Hamuriye semtinde onlarca sivili öldürdüğü saldırıya değindi.

Öldürülen sivillerin isimlerini okuyan Hariri, hava saldırısını yapan savaş uçağının, hayatını kaybedenlerin ve bombalanan alanın fotoğraflarını gösterdi.

Hariri, "Hedef aldıkları bölge, sadece yerleşim alanı. Herhangi bir askeri üs görebiliyor musunuz? Bunlar, rejimin siyasi çözümden korktuğu için düzenlediği saldırılardır. Esed rejimi çok iyi biliyor ki siyasi çözüm için atılan herhangi bir adım, kendisinin sonu olacak." dedi.

"Geçiş yönetimine ilişkin detayları sunduk"

Görüşmelerden çekilmeyecekleri mesajını veren Hariri, geçiş yönetimine ilişkin Mistura'ya sundukları planı şöyle özetledi:

"Siyasi çözüm konusundaki istekliliğimizi ve kararlığımızı göstermeye devam ediyoruz. Bu yüzden bugün Mistura'ya ile tam yetkili geçiş yönetimiyle ilgili birçok detayı sunduk ve konuştuk. Bu yönetimin Suriye halkının özgür iradesini yansıtacak bir ortam oluşturması gerektiğine odaklandık. Ülkenin birliği, güvenliği, bağımsızlığı ile kamu kurumlarının insan hakları ve hukukun üstünlüğü kriterlerine göre yeniden yapılandırıldıktan aktif hale getirilmesinin garanti altına alınmasına odaklandık. Dil, din, ırk ve siyasi görüş ayrımı yapılmadan gelir dağılımının adil olması ile fırsat eşitliği olması gerektiğini de konuştuk. Mistura, sunduğumuz detayların derinliğini memnuniyetle karşıladı."

Hariri, bir gazetecinin "Hama ve Şam'da El Kaide'nin uzantılarının saldırı düzenlediği"ne ilişkin sorusu üzerine, "Onlar El Kaide değil. Yüzde 95'i Özgür Suriye Ordusu. Ateşkese bağlılar. Bu saldırılar meşru müdafaa ve rejimin saldırılarına karşılıktır." yanıtını verdi.

Rejimi destekleyen Şii milislerin terör örgütleri listesine eklenmesiyle ilgili bir soru üzerine Hariri, "Bu konuda uluslararası çabalar var. İngiltere'de Avam Kamarası'nda bir görüşme vardı. ABD'de de var. Bu milisler kaldığı sürece Suriye'de kalıcı barış elde edilemez. Bu grupları uluslararası ortaklarımızın terör listesine aldırma konusunda çabamız var." değerlendirmesini yaptı.