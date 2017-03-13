Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Hafif yağmur
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
89296
ALTIN
145.785
DOLAR
3.7479
STERLIN
4.5823
EURO
4.0112
Antalyaspor deplasmandan galip çıktı
Antalyaspor deplasmandan galip çıktı
Beşiktaş zirvede avantaj yitirdi
Beşiktaş zirvede avantaj yitirdi
Medipol Başakşehir deplasmanda 3 puan aldı
Medipol Başakşehir deplasmanda 3 puan...
'Turizm geliri gastronomiyle 75 milyar dolara çıkabilir'
SON DAKİKA
"Gastronomiden 12 ay elde edebilirsiniz"
Bakan Kaya Türkiye'ye hareket etti
Bakan Kaya Türkiye'ye hareket etti

Suriye'de en fazla çocuk ölümü 2016'da yaşandı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Suriye'de en fazla çocuk ölümünün 2016 yılında yaşandığını, geçen yıl en az 652 çocuğun hayatını kaybettiğini bildirdi.

Suriye'de en fazla çocuk ölümü 2016'da yaşandı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Suriye'de en fazla çocuk ölümünün 2016 yılında yaşandığını, geçen yıl en az 652 çocuğun hayatını kaybettiğini bildirdi.

13 Mart 2017 Pazartesi 09:51
23 Okunma
Suriye'de en fazla çocuk ölümü 2016'da yaşandı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER - Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF), yayımladığı son rapora göre, geçen yıl Suriye'de çocuklar "eşi benzeri görülmememiş" şiddete ve ihlallere maruz kaldı.

Geçen yıl ölen, sakat kalan ve 7 yaşında savaşmaya zorlanan çocukların sayısında "dramatik" bir artış yaşandığı belirtilen raporda, "Suriye'de en fazla çocuk ölümü 2016 yılında yaşandı; geçen yıl en az 652 çocuk hayatını kaybetti." denildi.

"Suriyeli çocukların durumu 'dibe vurdu"

Raporda, 255 çocuğunun okulda hayatını kaybettiği belirtilerek aralarında 7 yaşında çocukların da bulunduğu 850'den fazla çocuğun savaşmaya, intihar bombacısı olmaya, gardiyanlık ve cellatlık yapmaya zorlandığı kaydedildi.

UNICEF Ortadoğu ve Kuzey Afrika Sözcüsü Juliette Touma, rapora ilişkin yaptığı açıklamada, Suriye'deki çocuklarının durumunun dibe vurduğunu ve çocukların uçurumun eşiğine sürüklendiğini söyledi.

"Çocuklar sessizce ölüyor"

Suriye'de hastanelere ve sağlık çalışanlarına yönelik en az 338 saldırı düzenlendiği ifade edilen raporda bomba, kurşun ya da patlamalardan kurtulan çocukların ise önlenebilir hastalıkları tedavi edilemediği için sessizce hayatını kaybettiğine dikkat çekildi.

Raporda, kuşatma altında yaşayan 280 bin, erişimin zor olduğu bölgelerde ise 2,8 milyon çocuğun insani yardıma erişiminin olmadığı belirtildi.

2 milyon çocuk okulsuz

Rapora göre, okulların üçte birinin yıkıldığı, barınak ya da askeri amaçlarla kullanıldığı Suriye'de 2 milyon çocuk okula gidemiyor.

Suriye'de iş savaşın başladığı 2011 yılından beri 6 milyon çocuk insani yardımlarla yaşıyor, 2,3 milyondan fazla çocuk ise Türkiye, Lübnan, Ürdün, Mısır ve Irak'ta mülteci konumunda.

AA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Chicago'ya 'Aziz Patrick' makyajı
Chicago'ya 'Aziz Patrick' makyajı
Hollanda polisinin 'köpekli' müdahalesinde 7 kişi yaralandı
Hollanda polisinin 'köpekli' müdahalesinde 7 kişi yaralandı
Hollanda'nın kararlarını ırkçı lider Wilders belirledi
Hollanda'nın kararlarını ırkçı lider Wilders belirledi
Avrupa Konseyi'nden Hollanda açıklaması
Avrupa Konseyi'nden Hollanda açıklaması
Bakan Kaya Türkiye'ye hareket etti
Bakan Kaya Türkiye'ye hareket etti
Polis köpekleriyle müdahale!
Polis köpekleriyle müdahale!

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ