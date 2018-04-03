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Suriye'de binden fazla kişi daha alıkonuldu

Suriye'de mart ayında 38'i çocuk, 110'u kadın toplam bin 96 kişi alıkonuldu.

Suriye'de binden fazla kişi daha alıkonuldu

Suriye'de mart ayında 38'i çocuk, 110'u kadın toplam bin 96 kişi alıkonuldu.

03 Nisan 2018 Salı 16:54
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Suriye'de binden fazla kişi daha alıkonuldu

ANKARA

Suriye İnsan Hakları ağı (SNHR), Suriye'de mart ayında bin 96 kişinin alıkonulduğunu bildirdi.

SNHR raporunda, büyük bölümü rejim güçlerince olmak üzere, 38'i çocuk, 110'u kadın bin 96 kişinin alıkonulduğu duyuruldu.

Raporda, Esed rejiminin 32'si çocuk, 108'i kadın olmak üzere bin 37 kişiyi rastgele seçerek alıkoyduğu ifade edildi.

Doğu Guta'nın büyük bir bölümünü ele geçiren rejimin, bu bölgenin yer aldığı Şam kırsalında 749 kişinin alıkonulduğu belirtildi.

Rapora göre, terör örgütü YPG/PKK 2'si çocuk biri kadın olmak üzere toplam 12 kişiyi, askeri muhalif gruplar ise 7 kişiyi alıkoydu.

Terör örgütü DEAŞ'ın ise Şam, Dera ve Deyrizor illerinde kontrol ettiği bölgelerde 4'ü çocuk, biri kadın 21 kişiyi alıkoyduğu kaydedilen raporda, rejim karşıtı silahlı grup Heyet Tahrir Şam'ın 19 kişiyi keyfi olarak alıkoyduğu bilgilerine yer verildi.

3 ayda 2 bin 171 kişi alıkonuldu

Raporda, bu yılın ocak ayında 496, şubat ayında ise 579 kişinin alıkonulduğu hatırlatılarak, son 3 ayda 2 bin 171 kişinin alıkonulduğu açıklandı.

Raporda, çocuk ve kadınların bir an önce serbest kalması çağrısı yapıldı. Ayrıca, alıkonulanlar dosyasının Birleşmiş Milletler tarafından gelecek Cenevre görüşmelerinin gündemine alınması istendi.

Türkiye, Rusya ve İran, Astana anlaşmaları kapsamında alıkonulanların serbest bırakılması ile ilgili çalışma grubu oluşturmuştu.

Çalışma grubu ilk toplantısını, 16 Mart'ta Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Suriye konulu dışişleri bakanları toplantısı kapsamında yapmıştı. Konu üzerinde üç ülkenin teknik görüşmeleri sürüyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
SuriyeMart Ayı38 çocuk110 KadınBin 96 Kişi
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