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Suriye'de bin 100 çocuk sünnet ettirildi

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı tarafından, Suriye'nin İdlib'e bağlı Atme, Sarmada ve Salkin bölgelerinde bin 100 Suriyeli çocuk sünnet ettirildi.

Suriye'de bin 100 çocuk sünnet ettirildi

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı tarafından, Suriye'nin İdlib'e bağlı Atme, Sarmada ve Salkin bölgelerinde bin 100 Suriyeli çocuk sünnet ettirildi.

22 Mayıs 2017 Pazartesi 14:12
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Suriye'de bin 100 çocuk sünnet ettirildi

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından, Suriye'nin İdlib'e bağlı Atme, Sarmada ve Salkin bölgelerinde bin 100 Suriyeli çocuk sünnet ettirildi.

İHH Suriye Çalışmaları Hatay Ofisi Basın Danışmanı Selim Tosun, yaptığı açıklamada, Suriye'de insanların yardımına koşmaya devam ettiklerini söyledi.

Suriye’de, insanların savaş ortamında dahi bir nebze olsun nefes alabilecekleri ortamları hazırlamaya çalıştıklarını belirten Tosun, "Faaliyetlerimizde ağırlıklı olarak savaşın içerisinde doğmuş çocukların yüzlerinde bir tebessüm oluşturma gayreti içerisindeyiz. Bu amaçla Suriye'nin Atme, Sarmada ve Salkin bölgelerinde 6 gün boyunca sünnet organizasyonu gerçekleştirdik." diye konuştu.

Organizasyon boyunca bin 100 Suriyeli çocuğun sünnet ettirildiğini ifade eden Tosun, "İdlib'te sıkıntılı olan bölgelerdeki çocuklarımızı da güvenli noktalara getirerek şölene dahil ettik. Suriyeli çocukların yaralarını sarmaya devam edeceğiz." dedi.

Tosun, sünnet şöleni için gereken tıbbi malzemelerin, Kayserili hayırseverler tarafından temin edildiğini sözlerine ekledi.

AA

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