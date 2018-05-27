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Suriye'de 4 Rus askeri öldü

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'de rejime ait topçu bataryalarına düzenlenen saldırıda 4 Rus askerinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Suriye'de 4 Rus askeri öldü

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'de rejime ait topçu bataryalarına düzenlenen saldırıda 4 Rus askerinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

27 Mayıs 2018 Pazar 13:41
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Suriye'de 4 Rus askeri öldü

MOSKOVA

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'de rejime ait topçu bataryalarına düzenlenen saldırıda 4 Rus askerininhayatını kaybettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Suriye'nin Deyrizor ilinde gece yarısı rejime ait topçu bataryalarına saldırı düzenlendiği duyurulurken, "Çok sayıda mobil halindeki terörist grupların saldırısı sonucu 2 Rus askeri danışman olay yerinde hayatını kaybetti." ifadesi yer aldı.

Yaralanan 5 Rus askerinin hemen hastaneye kaldırıldığı belirtilen açıklamada, yaralı askerlerden 2'sinin ise hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Rusya SSavunma Bakanlığı
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