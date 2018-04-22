Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
110932
ALTIN
175.132
DOLAR
4.0581
STERLİN
5.6966
EURO
4.9812
Akhisarspor, sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı
Akhisarspor, sahasında Göztepe ile 1-1...
Konyaspor golcüleriyle güldü
Konyaspor golcüleriyle güldü
Sivasspor'da yüzler gülüyor
Sivasspor'da yüzler gülüyor
Bursaspor'un deplasman kabusu sona erdi
Bursaspor'un deplasman kabusu sona erdi
Osmanlıspor rahat nefes aldı
Osmanlıspor rahat nefes aldı

'Suriye'de 36 DEAŞ militanı öldürüldü'

Irak savaş uçaklarının Suriye'de DEAŞ'ı vurmasıyla ilgili operasyonda, aralarında örgüt elebaşlarının da bulunduğu 36 militanın öldürüldüğü bildirildi.

'Suriye'de 36 DEAŞ militanı öldürüldü'

Irak savaş uçaklarının Suriye'de DEAŞ'ı vurmasıyla ilgili operasyonda, aralarında örgüt elebaşlarının da bulunduğu 36 militanın öldürüldüğü bildirildi.

22 Nisan 2018 Pazar 20:37
0 Okunma
'Suriye'de 36 DEAŞ militanı öldürüldü'

BAĞDAT -  Irak savaş uçaklarının Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a karşı düzenlediği operasyonda aralarında örgüt elebaşlarının da bulunduğu 36 militanı öldürdüğü bildirildi.

Irak Savunma Bakanlığına bağlı Güvenlik Medya Merkezi Sözcüsü Yahya Resul yaptığı yazılı açıklamada, "Irak Hava Kuvvetlerine ait uçakların Suriye'deki terör örgütü DEAŞ'a karşı saldırısında hedefe ulaşıldı." ifadelerini kullandı.

DEAŞ'ın önemli mevzilerinin hedef alındığını belirten Resul, söz konusu saldırıda aralarında örgüt elebaşlarının da bulunduğu 36 militanın öldürüldüğünü kaydetti.

Resul, "Ebu İslam, Ebu Tarık el-Hamadani, Ebu Meryem el-Akkavi, Ebu Hüseyin, Ebu Yasir ve Ebu Caferi'nin" öldürülen DEAŞ elebaşları arasında olduğu bilgisini paylaştı.

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden 19 Nisan'da yapılan yazılı açıklamada, "Silahlı Kuvvetler Komutanının (Başbakan) talimatları doğrultusunda savaş uçakları Suriye topraklarında terör örgütü DEAŞ mevzilerini vurdu." ifadeleri kullanılmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
36 DeaşSuriyeÖnce Vatan Gazetesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünyanın en yaşlı insanı öldü
Dünyanın en yaşlı insanı öldü
AB'den İsrail'e tepki
AB'den İsrail'e tepki
Kerkük'te mayın patladı: 2 ölü, 2 yaralı
Kerkük'te mayın patladı: 2 ölü, 2 yaralı
İran ekonomi dergisi Özal’ı kapak yaptı
İran ekonomi dergisi Özal’ı kapak yaptı
Kuzey Kore'den Trump'ı memnun eden 'nükleer deneme kararı'
Kuzey Kore'den Trump'ı memnun eden 'nükleer deneme kararı'
Afganistan'da patlama: 5 ölü
Afganistan'da patlama: 5 ölü
Novi Pazar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a fahri hemşehrilik
Novi Pazar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a fahri hemşehrilik
Netanyahu milyarder iş adamından 'hediye' istedi
Netanyahu milyarder iş adamından 'hediye' istedi
İsrail askerleri bir Filistinliyi daha şehit etti
İsrail askerleri bir Filistinliyi daha şehit etti

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle Sitene Ekle avukat kartviz İstanbul Fatura Basımı
    Yazılım: TE Bilişim