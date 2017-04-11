Suriye'de 2 Rus askeri öldü

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Suriye'de bulunan iki Rus askerinin mayın patlamasında öldüğü belirtildi.

Patlamada bir Rus askerin de yaralandığı ifade edildi.

Rusya'nın Suriye'de ölen asker sayısı 30'a yükseldi.