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Suriye'de 2 Rus askeri öldü

Suriye'de görevli iki Rus askerinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Suriye'de 2 Rus askeri öldü

Suriye'de görevli iki Rus askerinin hayatını kaybettiği bildirildi.

11 Nisan 2017 Salı 15:58
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Suriye'de 2 Rus askeri öldü

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Suriye'de bulunan iki Rus askerinin mayın patlamasında öldüğü belirtildi. 

Patlamada bir Rus askerin de yaralandığı ifade edildi.

Rusya'nın Suriye'de ölen asker sayısı 30'a yükseldi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Rusya Savunma BakanlığıSuriyeRus Askeri
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