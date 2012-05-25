Suriye, BM aidatını ödeyemedi

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER - Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Beşşar Caferi, BM Genel Kurulu'nun bütçe komisyonunda yaptığı açıklamada, BM'ye olan üyelik aidatlarını ödeyemediklerini, bunun nedeninin ise ABD'de kendilerine hesap açacak banka bulamamaları olduğunu söyledi.



Caferi, 2011 yılının başında, kendilerinin de hesabı bulunduğu bir Amerikan bankasının, Suriye ve başka birkaç ülkenin diplomatik temsilciliklerine ait hesapları kapattığını, bunun üzerine büyük zorluklarla Washington'da başka bir bankada hesap açtırdıklarını söyledi. Bu bankanın da beklenmedik bir şekilde hesaplarını kapattığını anlatan Caferi, bundan sonra da başka bir banka bulamadıklarını bildirdi.

''Bu son derece saçma ve yasa dışı bir durum'' diye konuşan Caferi, ABD'nin kendilerine karşı tek taraflı ve adil olmayan yaptırımlar uyguladığını savunarak ev sahibi ülke olarak ABD'nin bu konuyu biran önce çözmesi gerektiğini söyledi.

ABD'nin BM Daimi Temsilciliği yetkilileri ise yabancı diplomatik temsilciliklerle çalışan kimi Amerikan bankalarının şubelerini kapattığını teyit ederek konuyu çözmek için uğraştıklarını belirttiler.

BM'ye üye ülkeler, üyelik aidatlarını uzun zaman ödeyemedikleri durumlarda BM Genel Kurulu'nda oy haklarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalabiliyorlar.