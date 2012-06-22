Suriye askerlerini çekmeye hazır

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, St. Petersburg Ekonomik Forumu için Rusya'ya gelen Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim ile görüşmesinden sonra Rus 24 televizyonuna yaptığı açıklamada, ''Suriye'deki konferansta en önemli maddelerden biri, hükümet ve muhalefet güçlerinin, uluslararası gözlemcilerin denetiminde kentlerden ve kasabalardan çekilmesi olacak'' dedi.

Muallim ile görüşmesinde Suriye lideri Beşşar Esed'in kent ve kasaba merkezlerinden askerlerin muhaliflerle eşzamanlı çekilmesi önerisini destekleyeceği ve buna uymaya hazır olduğunu kaydeden Lavrov, ''Şimdi bizim karşı tarafı da buna hazır hale getirmemiz ve Suriye'de faaliyet gösteren BM gözlemci misyonunun da buna göre planlarını yapmasını sağlamamız gerekiyor'' diye konuştu.