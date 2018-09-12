Suriye anayasası için Çalışma Grubu oluşturuldu

Türkiye, Rusya ve İran heyetleri, Cenevre'de Birleşmiş Milletler (BM) gözetimindeki toplantıda Anayasa Komitesi görüşmeleri için ortak Çalışma Grubu oluşturmaya karar verdi.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, 10-11 Eylül'de İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen Anayasa Komitesi görüşmelerinde Çalışma Grubu oluşturma kararı alındı.

Grup, BM ile Anayasa Komitesi'nin kurulmasıyla ilgili müzakereleri kolaylaştırmak için her üç ülkeden uzmanlardan oluşacak.

Dışişleri Bakanlığından toplantıların ardından yapılan açıklamada, sürecin Astana garantörleri arasında teknik düzeyde görüşmelerle devam ettirileceği bilgisi paylaşılmıştı.

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, cuma günü "küçük grup" olarak adlandırdığı Mısır, Fransa, Almanya, Ürdün, Suudi Arabistan, İngiltere ve ABD temsilcileriyle görüşmeler yapacak.

De Mistura, 18 Eylül'de BM Güvenlik Konseyine (BMGK) hitap ederek iki gün süren görüşmelerle ilgili bilgi verecek.

Suriye iç savaşını sona erdirmek üzere BMGK'nin 2254 sayılı kararı çerçevesinde yürütülen siyasi çözüm süreci, geçiş yönetimi, anayasa, seçimler ve terörizmle mücadeleden oluşan 4 temel başlık içeriyor.

Soçi'de 29-30 Ocak'ta düzenlenen Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nde Suriye'nin yeni anayasasını yazacak bir komitenin oluşturmasına karar verilmişti.