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Sudanlı ve Filistinli siyasetçilerden anayasa değişikliği paketine destek

Sudanlı ve Filistinli siyasetçiler, Türkiye'de 16 Nisan'da halkoyuna sunulacak anayasa değişikliği paketine destek verdi.

Sudanlı ve Filistinli siyasetçilerden anayasa değişikliği paketine destek

Sudanlı ve Filistinli siyasetçiler, Türkiye'de 16 Nisan'da halkoyuna sunulacak anayasa değişikliği paketine destek verdi.

28 Mart 2017 Salı 10:14
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Sudanlı ve Filistinli siyasetçilerden anayasa değişikliği paketine destek

Sudan İslami el-Vasat Partisi Başkanı Yusuf el-Kude, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye, kendi şartlarına ve durumuna uygun meşru sistemi seçme hakkına sahiptir. Şeffaf bir halk oylamasıyla halka danışıldığı sürece bu bir iç meseledir." dedi.

Kude, Batılıların ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında yer alanların ılımlı İslam'ın yayılmasından endişe ettiğini belirtti.

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Batıyı huzursuz edecek bir hatta ilerlediğini vurgulayan Kude, bu nedenle Batılıların İslam'a adeta savaş açtığını ifade etti.

"Kendi standartlarında demokrasi istiyorlar"

Filistin Yasama Meclisinde Hamas'a bağlı Değişim ve Islah Bloğu üyesi Ahmed Atvan ise Türkiye'deki yönetim sistemi değişikliğinin Türk halkının yararına olacağını ve demokrasiyi güçlendireceğini kaydetti.

Atvan, "Erdoğan'a yapılan saldırı haksız bir saldırı. Yönetim değişikliği halk oylamasına sunulacak. Bu, demokrasinin zirvesi demek." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin başarılı bir deneyime imza attığını ve bu demokrasi tecrübesinin varlığından bazı kesimlerin rahatsız olduğunu belirten Atvan, "Bunlar, darbeyi destekleyerek ülkeyi yıkmaya çalıştılar. Onlar kendi standartlarında demokrasi istiyor." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Filistin Yasama MeclisiHalk Oylaması16 NisanAnayasa Değişikliği
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