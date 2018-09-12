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Sudan'da Türk heyetine yoğun ilgi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Türkiye ile Sudan arasındaki tarım ve hayvancılığa dayalı iş birliğinin hayata geçirilmesinde önemli mesafeler kat ettik." dedi.

Sudan'da Türk heyetine yoğun ilgi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Türkiye ile Sudan arasındaki tarım ve hayvancılığa dayalı iş birliğinin hayata geçirilmesinde önemli mesafeler kat ettik." dedi.

12 Eylül 2018 Çarşamba 10:01
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Sudan'da Türk heyetine yoğun ilgi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Türkiye ile Sudan arasındaki tarım ve hayvancılığa dayalı iş birliğinin hayata geçirilmesinde önemli mesafeler kat ettik." dedi.

Pakdemirli, Sudan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaretin son gününde helikopterle ve karadan tarım arazilerini gezerek, şeker ve yem fabrikalarında incelemelerde bulundu.

Türk heyeti, yerel halkın sevgi gösterileriyle karşılaştı. Pakdemirli'yi karşılayan kalabalık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sudan Devlet Başkanı Ömer El-Beşir sloganları attı.

Sennar eyaletinin Doba kasabasında iki ülke arasındaki iş birliği çerçevesinde Türkiye'ye tahsis edilen arazileri gezen Pakdemirli, tarım ve hayvancılığa dayalı iş birliğinin hayata geçirilmesinde önemli mesafeler kat edildiğini söyledi.

Pakdemirli, büyük bir delegasyonla Sudan'a geldiklerini belirterek, "En sonunda arazimize kavuşmuş olduk, şimdi içindeyiz. Bu araziyi kasım ayından itibaren tamamen Sudan hükümetinden teslim almış olacağız. Türk hükümeti olarak örnek çiftlik ve örnek üretim yapılması konusunda her türlü adımı atmış olacağız." diye konuştu.

Türkiye ile Sudan'ın asırlara dayanan bir kardeşliği olduğunu vurgulayan Pakdemirli, burada üretim yapma amacının sadece Türkiye'nin değil Sudanlıların da faydasına olacağını dile getirdi.

Pakdemirli, bu arazilerde üretilen ürünlerin üçüncü ülkelere de sevk edileceğine dikkati çekerek, "Bu seyahatimizde Türkiye ile Sudan arasında birçok konuda adımlar attık. Yeni anlaşmalar imzaladık." ifadesini kullandı.

"Sizler için buradayız"

Bakan Pakdemirli, Sennar'da hicri yıl başı dolayısıyla düzenlenen etkinliğe de katıldı.

Sudanlılara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamını ileten Pakdemirli, "Yaklaşık 2 ay önce bakan olduğumda, Başkanımızın bana ilk emri 'Sudan'da kardeşlerimiz var, Sudan'a git, onlarla iş yap.' olmuştu. Yani sizler için buradayız." dedi.

Pakdemirli, Türkiye'nin de büyük arazileri olduğunu ancak gıda güvenliğini sağlayabilmek için Sudan'da bulunduklarını anlattı.

Dünyada gıda güvenliğini sağlamak için yatırım yapan birçok ülke olduğuna işaret eden Pakdemirli, "Bu, buraya gelme sebeplerimizden biri ama biz burada sadece iş yapmak için değil, sizin, Sudanlı kardeşlerimizin Türkiye ile refah farkını düşürmek için buradayız." diye konuştu.

Sennar Valisi Abdulkerim Musa da Sudan'da kardeş ülke Türkiye'den Bakan Pakdemirli'yi ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, "İki ülke arasındaki yatırımların başlangıcı olacak Türk kardeşlerimize tayin edilen arazilerin teslimini yapıyoruz. Sennar Valisi olarak söylemeliyim ki yerel halk Türk kardeşlerinin yatırım yapmasından çok memnun." değerlendirmesinde bulundu.

"Pamuk burada daha kaliteli"

Tarım İşletmeleri Genel Müdürü (TİGEM) Ayşe Ayşin Işıkgece de kurumun iş birliğiyle ekimi yapılan pamuk tarlalarını gezerek, yürütülen çalışmalara ilişkin şunları kaydetti: 

"Bu gördüğünüz alanda pamuk ekili. Kasım sonu, aralık başı gibi bu ürünler pamuk haline geldiği zaman Türkiye'ye gelecek. Biz bu ürünlerin özel sektör üzerinden satışını gerçekleştireceğiz. Yerel üreticiyle TİGEM arasındaki anlaşmanın sonucu olarak üreticiler bu ürünleri buraya ektiler. Pamuk burada hava koşulları nedeniyle çok daha kaliteli bir şekilde ortaya çıkıyor. Dolayısıyla verimli bir sonuç olacağını düşünüyoruz. Şu anki bitki görüntüsü de bunu doğruluyor."

AA

Anahtar Kelimeler:
Bekir PakdemirliSudanCumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanÖmer El-Beşir
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