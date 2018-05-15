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Sudan'da kabine değişikliği

Sudan'da Cumhurbaşkanı El Beşir kabinedeki bazı bakanları değiştirdi.

Sudan'da kabine değişikliği

Sudan'da Cumhurbaşkanı El Beşir kabinedeki bazı bakanları değiştirdi.

15 Mayıs 2018 Salı 10:53
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Sudan'da kabine değişikliği

Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir başkanlığında toplanan Ulusal Mutabakat Hükümeti, bakanlık değişikliğini öngören kararname yayınladı.

Sudan Haber Ajansına (SUNA) göre, El Beşir imzalı yayınlanan kararnamede kabinedeki 7 bakanın değiştirildiği açıklandı.

Yapılan atamalarda, İçişleri Bakanlığına İbrahim Mahmud Hamid, Dışişleri Bakanlığına Muhammed Ahmed Ahmed getirildi.

Ayrıca, Adalet Bakanlığına Muhammed Ahmed Selim, Tarım ve Orman Bakanlığına Abdullah Süleyman Abdullah, Petrol Bakanlığına Ez-zer Abdulkadir, Gençlik ve Spor Bakanlığına Ahmed Abdürrahman, Madenler Bakanlığına ise Haşim Ali Selim atandı.

Yayınlanan kararnamede, 5 Devlet Bakanı ve 8 eyalet valisinin de değiştirildiği kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, bazı büyükelçi ve diplomatların maaşlarının 7 aydır ödenmediğini açıklayan Dışişleri Bakanı İbrahim Gandur'u nisan ayında görevden almıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
SudanÖmer El-BeşirSUNASudan Haber Ajansı
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