Sudan, BM çağrısını reddetti

Sudan Parlamentosu'nun, Sudan Halk Kurtuluş Hareketi'nin kuzey kanadı SPLM-N ile görüşmesi yönündeki Birleşmiş Milletler (BM) çağrısını reddettiği bildirildi.

Parlamonto Dış İlişkiler Komisyonu yetkilisi Muhamed El Hasan El Amin, Sudan ile Güney Sudan sınırındaki Güney Kordofan ve Mavi Nil eyaletlerinde faaliyet gösteren Sudan Halk Kurtuluş Hareketi'nin kuzey kanadı SPLM-N ile görüşmeyi reddettiklerini belirtti.

BM Güvenlik Konseyi'nin 2 Mayıs tarihli kararında, Sudan ile Güney Sudan arasındaki gerilimin düşürülmesi amacıyla, Hartum ile SPLM-N'nin, Afrika Birliği'nin himayesinde müzakerelere başlamaları istenmişti.

El Amin, ayrıca, Sudan Parlamentosu'nun, Güney Kordofan ve Mavi Nil eyaletlerine uluslararası insani yardım ulaştırılmasına izin vermeyi de kabul etmediğini kaydetti. Sudan, bu bölgelere girişin yasaklanmasına gerekçe olarak güvenlik sorunlarını göstermişti.

