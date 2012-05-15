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Sudan, BM çağrısını reddetti

Sudan yönetimi, Sudan Halk Kurtuluş Hareketi ile görüşmeyecek

Sudan, BM çağrısını reddetti

Sudan yönetimi, Sudan Halk Kurtuluş Hareketi ile görüşmeyecek

15 Mayıs 2012 Salı 10:03
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Sudan, BM çağrısını reddetti

Sudan Parlamentosu'nun, Sudan Halk Kurtuluş Hareketi'nin kuzey kanadı SPLM-N ile görüşmesi yönündeki Birleşmiş Milletler (BM) çağrısını reddettiği bildirildi.
Parlamonto Dış İlişkiler Komisyonu yetkilisi Muhamed El Hasan El Amin, Sudan ile Güney Sudan sınırındaki Güney Kordofan ve Mavi Nil eyaletlerinde faaliyet gösteren Sudan Halk Kurtuluş Hareketi'nin kuzey kanadı SPLM-N ile görüşmeyi reddettiklerini belirtti.
BM Güvenlik Konseyi'nin 2 Mayıs tarihli kararında, Sudan ile Güney Sudan arasındaki gerilimin düşürülmesi amacıyla, Hartum ile SPLM-N'nin, Afrika Birliği'nin himayesinde müzakerelere başlamaları istenmişti.
El Amin, ayrıca, Sudan Parlamentosu'nun, Güney Kordofan ve Mavi Nil eyaletlerine uluslararası insani yardım ulaştırılmasına izin vermeyi de kabul etmediğini kaydetti. Sudan, bu bölgelere girişin yasaklanmasına gerekçe olarak güvenlik sorunlarını göstermişti.

AA

Son Güncelleme: 15.05.2012 02:04
Anahtar Kelimeler:
SudanBM çağrı
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