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Suç örgütü polis köpeğini öldürene 70 bin dolar vadetti

Kolombiya'da Clan del Golfo örgütü, 100 kilogram kokaini yakalayan Sombra'yı öldürene 70 bin dolar vadetti.

Suç örgütü polis köpeğini öldürene 70 bin dolar vadetti

Kolombiya'da Clan del Golfo örgütü, 100 kilogram kokaini yakalayan Sombra'yı öldürene 70 bin dolar vadetti.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 09:33
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Suç örgütü polis köpeğini öldürene 70 bin dolar vadetti

Kolombiya’da suç örgütü Clan del Golfo, “Sombra” adlı narkotik köpeğinin başına yaklaşık 70 bin dolar para ödülü koydu.

Caracol TV kanalının haberine göre, örgütün elebaşı Dario Antonio Usuga, ABD ve Avrupa’ya göndermeye çalıştıkları 100 kilogram kokaini bulan Sombra'yı hedef gösterdi.

Usuga, başka operasyonlarda da uyuşturucu hap yakalayan Sombra’yı öldürene 200 milyon Kolombiya pesosu (yaklaşık 70 bin dolar) vereceğini duyurdu.

Köpeğin görev yeri değişti

Narkotik ekibi, can güvenliğinden endişe duydukları Sombra'nın görev yerini değiştirdi.

Sombra, başkent Bogota’daki El Dorado Havalimanı'nda çalışacak.

Clan del Golfo'nun önde gelen isimlerinden biri, mart sonunda düzenlenen operasyonda öldürülmüştü. Örgütün nisan ayında güvenlik güçlerini hedef alan saldırısında 8 polis yaşamını yitirmişti.

Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, geçen hafta imzaladığı suç örgütleri üyelerinin "teslim olma"sına ilişkin yasanın ardından özellikle Clan del Golfo mensuplarının teslim olmasının an meselesi olduğunu duyurmuştu.

Clan del Golfo, aşırı sağcı paramiliter grupların bazılarının 2006'da silah bırakmasının ardından ortaya çıkmıştı. Örgütün binin üzerinde üyesi olduğu sanılıyor. Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) kontrol ettiği alanları ve silahlarını bırakmasının ardından bu sayının daha da artırmış olabileceği tahmin ediliyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
KolombiyaPolis Köpeği
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