Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, NATO tatbikatındaki "Atatürk ve Erdoğan düşmanlığı" skandalıyla ilgili olarak özür diledi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü.

Stoltenberg, görüşmede, komuta kademesi tarafından gerekli soruşturmanın başlatıldığını ve hadiseye sebebiyet veren sözleşmeli Norveçli teknisyenin işine derhal son verildiğini belirtti.

Türkiye'nin NATO için önemli bir müttefik olduğunu vurgulayan Stoltenberg, benzer bir hadisenin tekrarlanmaması için gerekli tüm tedbirlerin alınacağını, yaşanan skandalın NATO ve Türkiye arasındaki ilişkileri olumsuz etkilememesini ümit ettiğini bildirdi.