St. Petersburg'da Rusya-AB zirvesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya-AB zirvesi çerçevesinde Avrupa Konseyi Başkanı Herman van Rompuy ve Avrupa Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso ile gayriresmi akşam yemeğinde bir araya geldi.

Putin'in Basın Sözcüsü Dimitriy Peskov, ülkenin ikinci büyük kenti olan St. Petersburg'daki akşam yemeğine ilişkin yaptığı açıklamada, ''Resmi olmayan bu yemekte Rusya ve Avrupa Birliği'ndeki mevcut ekonomik durum değerlendirilecek'' diye konuştu.

Kremlin'in dış politika danışmanlarından Yuriy Uşakov da Rusya-AB işbirliğinin yarın sabah yapılacak toplantıda ele alınacağını belirterek, toplantının ardından geleneksel olarak uluslararası konuların ele alınacağı bir öğle yemei olacağını kaydetti.

Zirve sırasında Kuzey Afrika, Ortadoğu, Suriye, Libya, İran'ın nükleer programı ve Kore Yarımadası'ndaki durumun ele alınacağını ifade eden Uşakov, ''Uluslararası çatışmaların çözümünde uluslararası hukukun ve BM ile Güvenlik Konseyi'nin merkezi koordinatör rolü oynaması gerektiği konusundaki pozisyonumuzu bir kez daha dile getireceğiz'' dedi.

Kremlin'e göre Rusya-AB ilişkilerinin son derece dinamik ve stratejik bir yapıya sahip olduğunu kaydeden Uşakov, ''AB, Rusya'nın en büyük ticari ve ekonomik partneri. Rusya'nın toplam dış ticaretinin yüzde 50'si AB ile. Rusya-AB ticaret hacmi geçen yıl kriz önceki seviyeyi yakalayarak 394 milyar dolara ulaştı. Rusya da ABD ve Çin'den sonra AB'nin büyük üçüncü ticari partneridir'' ifadesini kullandı.

Rusya ve AB arasında yarın 29. zirve yapılacak.