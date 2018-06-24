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Sri Lanka'da leopar öldüren 2 kişi gözaltına alındı

Sri Lanka'nın Killinochchi bölgesinde bir leoparı, köylülere zarar verdiği gerekçesiyle öldüren 2 kişi gözaltına alındı.

Sri Lanka'da leopar öldüren 2 kişi gözaltına alındı

Sri Lanka'nın Killinochchi bölgesinde bir leoparı, köylülere zarar verdiği gerekçesiyle öldüren 2 kişi gözaltına alındı.

24 Haziran 2018 Pazar 16:16
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Sri Lanka'da leopar öldüren 2 kişi gözaltına alındı

ANKARA

Sri Lanka'da nadir görülen bir leoparı öldürdüğü belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

Şinhua'da yer alan habere göre, polis yetkilileri Killinochchi bölgesinde yaşayan köylülerin 10 kişiyi yaraladığı gerekçesiyle öldürdükleri leoparın görüntülerinin sosyal medyada hızla yayıldığını belirtti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade eden yetkililer, leoparı öldürenlerden 2 kişinin gözaltına alındığını kaydetti.

Sri Lanka Yaban Hayat Birimi olayı kınayan bir açıklama yayımladı.

Hayvan hakları yetkilileri, Sri Lanka'da yaklaşık 250 leoparın yaşadığına ve leopar nüfusunun gün geçtikçe azaldığına dikkati çekti.

AA

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