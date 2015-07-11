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Srebrenitsa'da 136 soykırım kurbanı defnedilecek

Srebrenitsa soykırımında hayatını kaybeden 136 kurban daha bugün Potoçari Anıt Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Srebrenitsa'da 136 soykırım kurbanı defnedilecek

Srebrenitsa soykırımında hayatını kaybeden 136 kurban daha bugün Potoçari Anıt Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

11 Temmuz 2015 Cumartesi 11:19
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Srebrenitsa'da 136 soykırım kurbanı defnedilecek
SREBRENİTSA

Avrupa'da, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak kabul edilen Srebrenitsa soykırımında hayatını kaybeden 136 kurban daha bugün Potoçari Anıt Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Soykırım kurbanlarının yakınlarını bu acılı ve anlamlı günde yalnız bırakmamak için Bosna Hersek'in yanı sıra başta Türkiye olmak üzere birçok ülkeden binlerce insan Potoçari'ye akın etti.

Sabahın erken saatlerinden itibaren mezarlığa gelen kurban yakınları, sevdiklerinin mezarı başında dua edip gözyaşı döktü.

Savaş döneminde BM askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasından dün akşam mezarlık alanına getirilen tabutların başında da gözyaşı ve hüzün hakim. Yakınları, son yolculuklarına uğurlayacakları kurbanların tabutları başında son kez veda etti.

Üç kuşak birlikte toprağa verilecek

Potoçari Anıt Mezarlığı'nda bugün düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek 136 kurbanın en yaşlısı öldürüldüğünde 75 yaşında olan Yusuf Smayloviç. Smayloviç, oğlu ve torunu ile birlikte toprağa verilecek. Bu yıl defnedilecekler arasında ayrıca, öldürüldüklerinde henüz reşit olmayan 18 kurban da bulunuyor.

Potoçari Anıt Mezarlığı'nda defnedilen soykırım kurbanlarının sayısı bugün törenin ardından 6 bin 377'ye yükselecek.

Bu yılki törene, Başbakan Ahmet Davutoğlu, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam da katılacak.

Törene ayrıca, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor, Karadağ Cumhurbaşkanı Filip Vuyanoviç, Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov ve Sırbistan Başbakanı Aleksandar Vuçiç'in de aralarında bulunduğu çok sayıda devlet ve hükümet başkanının katılması bekleniyor.

AA

Son Güncelleme: 11.07.2015 10:39
Anahtar Kelimeler:
Önce Vatan Gazetesi - Srebrenitsada 136 Soykırım Kurbanı Defnedilecek
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